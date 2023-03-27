Как Миннауки РФ блокирует назначение избранного директора новосибирского Института математики. После победы на выборах и в суде, к нему пришли с обыском

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Суд в Новосибирске позволил Министерству науки РФ не назначать директором Института математики СО РАН Юрия Волкова, которого избрал на этот пост коллектив. Учреждение возглавляет проигравший выборы Андрей Миронов, которому эту должность предложил «лично министр науки», а его кадровые решения уже возмущают работников. Из института по формальным основаниям уволили бывшего сотрудника MIT, который отказался от работы в США ради возвращения в Новосибирск.

Первым делом за застройку

Федеральное Министерство науки так и не назначило на пост директора Института математики СО РАН избранного в июле 2021 года Юрия Волкова. Новосибирский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу чиновников и отменил обязательство заключить с ученым трудовой договор, сказано в решении, на которое обратила внимание Тайга.инфо.

В иске Волков просил назначить его директором института, так как он выиграл выборы. Летом 2021 года ученый набрал 64% голосов сотрудников, его конкурент Андрей Миронов — 34%.

Кандидатуру Волкова должен был утвердить полпред президента в Сибири, однако тогда этот пост был вакантным. Ссылаясь на отсутствие согласования полпредства, Миннауки не стало назначать директором победителя выборов и назначило исполняющим обязанности руководителя проигравшего кандидата Андрея Миронова.

Сотрудники института выступили против этого решения, потребовав от министерства назначить Волкова. Недоверие исполняющему обязанности выразил Ученый совет, академики направили письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, писала Тайга.инфо. По мнению ученых, решение назначить проигравшего кандидата «продемонстрировало неуважение к мнению коллектива известного института и пренебрежительное отношение к результатам выборов, оно подрывает возможность плодотворной работы института и дестабилизирует обстановку в коллективе».

Миронов же объяснял, что получил предложение возглавить институт лично от министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. В интервью подконтрольному новосибирскому правительству каналу «ОТС» он же заговорил застройке территории. Миронов предложил снести «морально устаревший» ангар и возвести «здание с небольшой гостиницей и современными офисами».

Интерес Миронова к строительству вполне объясним. По данным «Контур.Фокус», до назначения временным руководителем института он параллельно с занятием наукой был совладельцем московского ООО «Сити лайф». Эта компания была учредителем нескольких застройщиков из Ханты-Мансийского округа. В 2020 году доли Миронова и его партнеров перешли к Герворгу Мовсисяну — владельцу местной строительной компании «Азбука Девелопмент».



Кстати, министр науки РФ Валерий Фальков — также выходец из Тюменской области. Он получил место в федеральном правительстве сразу из кресла регионального депутата.

Обыск свидетельствует о деловых качествах

В мае 2022 года Юрий Волков подал иск с просьбой обязать Миннауки назначить его директором. Советский районный суд Новосибирска удовлетворил требования и обязал заключить трудовой договор с избранным директором. Однако чиновники подали апелляционную жалобу, сославшись на отсутствие согласования полпредства.

При этом Новосибирский областной суд указал, что основанием для отказа в назначении Волкова могло быть только отрицательное заключение аппарата полномочного представителя президента. Отсутствие ответа в данном случае следует воспринимать как согласие. Более того, действовавший на момент спора заместитель сибирского полпреда предоставил положительный отзыв на кандидатуру Волкова, следует из материалов суда.

Но затем Миннауки назначило проверку в институте. Согласно решению облсуда, по итогам этой проверки полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). По версии следствия, «неустановленные лица» незаконно выплатили сотрудникам 5 млн рублей и отремонтировали арендуемые помещения на 3,2 млн рублей — хотя деньги были выделены на научную деятельность. По этому делу в квартире избранного директора Юрия Волкова прошел обыск, его допросили в качестве свидетеля.

Ни в каком другом качестве избранный директор института в уголовном деле не фигурирует. Несмотря на это, суд решил, что данные МВД почему-то «напрямую могут свидетельствовать о деловых качествах истца», а поэтому министерство может не назначать его.

Вернулся из США ради института и был уволен

Кадровая политика и. о. директора Андрея Миронова тоже вызывает возмущение сотрудников института, рассказали они Тайге.инфо. Так в декабре 2022 года за «несоответствие занимаемой должности» был уволен доктор наук Александр Левичев, сказано в выписке из приказа (имеется в распоряжении редакции).

Левичев — известный математик и выпускник Новосибирского госуниверситета, он с начала 90-х годов работал в США. Преподавал по ежегодным контрактам в Массачусетском технологическом институте (MIT) и в Бостонском университете. Но от постоянной позиции в Бостонском университете отказался. В 2014 году он вернулся в России спустя 20 лет жизни в США, «чтобы не потерять место» в Институте математики СО РАН. Здесь его устроили старшим научным сотрудником на полставки.

В октябре 2022 года Левичев неожиданно не прошел аттестационную комиссию, сказано в выписке из ее протокола (имеется в распоряжении редакции). Но до этого доктор наук получал стимулирующие выплаты за высокие результаты работы и положительные оценки от завлабораторией, сказано в документах Левичева.

Причиной отказа в аттестации стал формальный наукометрический показатель — за пять лет у ученого оказалось не пять, а три статьи в журналах, которые индексируются в международных базах. Однако для половины ставки этот показатель должен быть уменьшен вдвое — и трех статей Левичева должно хватить, считает ученый. В марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин и вовсе отменил требование о публикациях в зарубежных журналах.

Левичев оспорил свое увольнение в Советском районном суде. Следующее заседание состоится 5 мая.

Кадровая политика нового руководства Института математики вызывала вопросы не только у его сотрудников. В марте 2022 года прокуратура Советского района Новосибирска находила нарушения трудовых прав работников института, сказано в ответе ведомства (копия есть в распоряжении Тайги.инфо). «Виновное должностное лицо» оштрафовали на 10 тыс. рублей по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата зарплаты). В марте 2023 года прокуратура возбудила в отношении и. о. директора института Андрея Миронова дела по ст. 15.14 (нецелевое расходование бюджета) и 15.15.1 (неперечисление планы за пользование бюджетным кредитом). Во время прокурорской проверки также обнаружили, что руководитель учреждения не обеспечил «надлежащий контроль» за заведением общепита, которое арендует помещения в институте.

Тайга.инфо