Сотрудники Забайкальского госуниверситета остались без стимулирующих выплат. СК начал проверку

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Сотрудники Забайкальского госуниверситета остались без стимулирующих выплат. СК начал проверку
27 Мар 2023, 12:24

Следственный комитет объявил проверку из-за задержки выплат в Забайкальском государственном университете (ЗабГУ). В течение полугода вуз возглавляет бывшая главная по образованию в Приморье Оксана Мартыненко.

«27 марта в СМИ появились данные о невыплатах дополнительных выплат в Забайкальском государственном университете. По данному факту руководитель следственного управления С К России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку», — сообщили в ведомстве.

В учреждении в течение полугода не выплачивают дополнительные деньги преподавателям и другим сотрудникам, отметили в СК по ссылкой на СМИ.

О том, что стимулирующие выплаты не выдают в вузе, рассказала «Чита.ру». Двое преподавателей рассказали, что не получили деньги за третий и четвертый кварталы 2022 года. 

Кроме того, директор лицея ЗабГУ Елена Пустовит говорила, что новое руководство вуза пытается ликвидировать лицей.

В сентябре 2022 года ЗабГУ возглавила Оксана Мартыненко, которая некоторое время возглавляла департамент образования Приморского края.


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