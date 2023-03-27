Еще пятеро новосибирцев погибли в «спецоперации»

27 Мар 2023, 13:32

Число погибших участников «спецоперации» в Украине из Новосибирской области продолжает расти. За неделю стало известно еще о пяти смертях.

Житель Северного района Алексей Шичкин погиб в «спецоперации», сообщила местная администрация во «ВКонтакте». По сведениям правительственного сайта Vn.ru, 43-летний мужчина служил прапорщиком по контракту.

У него остался 12-летний сын.

Кроме того, в селе Гражданцево Северного района прошли похороны 40-летнего Александра Никитина, сообщила местная «Северная газета» (входит в правительственный мидеахолдинг «Советская Сибирь»). Он служил в ЧВК «Вагнер».

Житель Тогучина Роман Шунков погиб под Артёмовском (Бахмутом), пишет государственная «Тогучинская газета» во «ВКонтакте». Его полный тезка в феврале 2022 года был судим по уголовному делу о девяти кражах и покушениях на кражи вместе с двумя другими фигурантами — его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

В Чистоозерном районе похоронили младшего лейтенанта Рауфа Турабова, пишет местная «Кулундинская новь» (входит в «Советскую Сибирь»). Он посмертно награжден орденом Мужества.

Кроме того, Vn.ru рассказал о гибели уроженца Криводановки Ивана Приколотова, который последние годы жил с семьей в Петербурге. У него остались двое детей, мать живет в Криводановке.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 169−170.

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