Генпрокуратура заявила о срыве сроков развития Транссиба почти через 2 года после поручения Путина найти виновных в этом же
Первый этап реализации проекта по модернизации Транссибирской железнодорожной магистрали и Байкало-Амурской магистрали до сих пор не реализован. Завышение цены только по трем объектам составило 1 млрд рублей, ранее также сообщалось об уголовных делах. При этом президент РФ Владимир Путин требовал привлечь виновных к ответственности еще в 2021 году.
На сегодня у нас пока не реализован до конца первый этап. Что касается пропускных способностей, они у нас по первому этапу — по 30% участков — не достигнуты, — заявила представитель
Только в 2022 году на трех объектах проекта выявлено завышение стоимости на 1 млрд рублей.
Прокуратура вместе с казначейство обнаружила «незаконную схему авансирования организаций, которые либо находились в состоянии банкротства на момент выдачи авансов, либо имели невыполненные обязательства». Было возбуждено два уголовных дела в отношении «руководителей двух железных дорог за лоббирование интересов подрядных организаций», но не уточняется, с чем они связаны.
Кроме того, прокуроры обнаружили факты затягивания сроков проектной документации — некачественные документы до трех-четырех раз направляются на Главгосэкспетизу, чтобы менять проектные решения.
При этом о нарушениях при расширении Восточного полигона (железнодорожных путей, ведущих на Дальний Восток) сообщалось уже в течение нескольких лет. Например,
Первая очередь проекта оценивалась в 520,5 млрд рублей Вторая — в 720−760 млрд.
На стройке уже официально нашли мошенничество на 1,5 млрд рублей. В 2021 году из-за недостатка рабочей силы к проекту начали привлекать военнослужащих, студентов и заключенных.