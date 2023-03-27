Генпрокуратура заявила о срыве сроков развития Транссиба почти через 2 года после поручения Путина найти виновных в этом же

© vgudok.com

Первый этап реализации проекта по модернизации Транссибирской железнодорожной магистрали и Байкало-Амурской магистрали до сих пор не реализован. Завышение цены только по трем объектам составило 1 млрд рублей, ранее также сообщалось об уголовных делах. При этом президент РФ Владимир Путин требовал привлечь виновных к ответственности еще в 2021 году.

На сегодня у нас пока не реализован до конца первый этап. Что касается пропускных способностей, они у нас по первому этапу — по 30% участков — не достигнуты, — заявила представитель Генпрокуратуры РФ Екатерина Пересыпина на совещании в Совфеде (цитата по РИА Новости). — Серьезное идет отставание и по второму этапу. В связи с этим под угрозой срыва у нас реализация проекта «Транссиб за семь дней». Насколько нам известно, с начала реализации данного проекта и по сегодняшний день существенно ситуация не изменилась".

Только в 2022 году на трех объектах проекта выявлено завышение стоимости на 1 млрд рублей.

Прокуратура вместе с казначейство обнаружила «незаконную схему авансирования организаций, которые либо находились в состоянии банкротства на момент выдачи авансов, либо имели невыполненные обязательства». Было возбуждено два уголовных дела в отношении «руководителей двух железных дорог за лоббирование интересов подрядных организаций», но не уточняется, с чем они связаны.

Кроме того, прокуроры обнаружили факты затягивания сроков проектной документации — некачественные документы до трех-четырех раз направляются на Главгосэкспетизу, чтобы менять проектные решения.

При этом о нарушениях при расширении Восточного полигона (железнодорожных путей, ведущих на Дальний Восток) сообщалось уже в течение нескольких лет. Например, президент РФ Владимир Путин еще в 2021 году требовал рассмотреть вопрос «об ответственности должностных лиц, допустивших срыв сроков планов-графиков». Срок поручения был — 1 июля 2021 года.

Первая очередь проекта оценивалась в 520,5 млрд рублей Вторая — в 720−760 млрд.

На стройке уже официально нашли мошенничество на 1,5 млрд рублей. В 2021 году из-за недостатка рабочей силы к проекту начали привлекать военнослужащих, студентов и заключенных.