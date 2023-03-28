Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 388

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

17:10 Авиакомпания Nordwind отказалась от рейсов из Новокузнецка в Махачкалу, начало выполнения которых было намечено на 1 мая.

«Рейс Новокузнецк — Махачкала был отменен по причине крайне низкого спроса. Возобновление пока не планируется», — цитирует «Интерфакс» письмо авиакомпании.

16:35 Скончались трое курсантов Военной академии связи имени Буденного в городе Сертолово под Петербургом. Об этом сообщают «Осторожно новости». Перед смертью у них пошла пена изо рта.



Baza уточняет, что молодые люди служили по контракту.

16:00 Пять орденов Красной Звезды и орден Отечественной войны пытались перепродать в Китай из Томска. Их отправил в КНР местный житель, сообщили в пресс-службе Кемеровской таможни, которая также работает по Томской области.

«Таможенная экспертиза установила, что награды были выпущены ориентировочно в 1945 году и представляют культурную и историческую ценность. Изготовленный из золота и серебра знак ордена Отечественной войны является первой советской наградой, учрежденной в годы Великой Отечественной войны, которая вручалась за храбрость, мужество и стойкость», — отметили в таможне.

Общая стоимость наград превышает 330 тыс. рублей.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда культурных ценностей).

14:22 Федеральные власти снова предложили повысить тарифы ЖКХ. На этот раз через включение в них расходов на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла, пишут «Известия».

Обязанность по установке счетчиков хотят возложить на ресурсоснабжающие организации, если они выступают исполнителем услуги, говорится в письме Минстроя Р Ф в правительство.



Еще в июле 2022 года сообщалось, что Минстрой предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку «умных» приборов учета. В некоторых регионах это могло бы привести к росту общего платежа за ЖКУ сверх инфляции, писал «Ъ». Федеральная антимонопольная служба при этом выступала против изменений принципов расчетов.



14:07 Более 50 человек пришли за день в мобильный пункт отбора на контрактную службу Минобороны в Искитиме Новосибирской области, утверждают в военном ведомстве. Из них якобы 17 человек написали заявления для заключения контрактов.

Всего в Искитиме проживает около 55 тыс. человек.



А в Томске мэрия решила самостоятельно рекламировать заключение контракта с Минобороны и опубликовала в своем телеграм-канале карточки с информацией. «Сейчас, в период планового отбора военкоматами Томской области кандидатов на контрактную службу, у желающих защищать Родину возникает особенно много вопросов», — считают в администрации.

13:55 Дети главы Минпромторга Дениса Мантурова, который курирует оборонно-промышленный комплекс, оказались владельцами квартир в жилом комплексе бизнес-класса, а сам чиновник избавился от своего пентхауса, продав его компании, связанной с замминистра обороны, выяснили «Собеседник» и телеграм-канал «Можем объяснить».

Дочери чиновника Леонеле Смирновой принадлежит квартира площадью 150 кв. метров в ЖК RedSide на 2-й Черногрязской улице Москвы. У 24-летнего сына Мантурова Евгения там же нашлась квартира площадью более 150 кв. метров. Сейчас такие квартиры продаются примерно по 130 млн рублей. На сына же оказалась записана BMW M8 (еще около 12 млн рублей).

Кроме того, в феврале 2023 года Денис Мантуров продал свою квартиру площадью 481 кв. метр в ЖК «Большой Тишинский переулок, 10с1» фирме «Интермарс». Журналисты оценивают сумму сделки не менее 400 млн рублей, хотя вся прибыль компании «Интермарс» в 2021-м составила лишь 205 тыс. рублей.

«Откуда же у неё нашлись деньги на приобретение столь дорогого жилья? „Интермарс“ является соучредителем компании „Корреас групп“, — пишет „Собеседник“. — Второй же долей в фирме, занимающейся управлением финансами, до недавнего времени владел… нынешний замминистра обороны Алексей Криворучко. Законом ему запрещено заниматься бизнесом, а потому, разумеется, после своего назначения в 2018-м он и покинул пост совладельца „Корреас групп“».

В общей сложности имущество семьи Мантурова в разных регионах оценивается в 15 млрд рублей, уточняет «Можем объяснить». Среди активов изветны отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton в центре Москвы, связанный с матерью Мантурова, и молочная ферма в Тверской области.

13:00 Мэрия Искитима Новосибирской области предлагает жителям собирать деньги на поддержку мобилизованных на счет ресурсного центра, который возглавляет директор муниципального дома культуры.

«От наших ребят, находящихся в зоне СВО, поступила просьба о помощи в приобретении нескольких автомобилей, тепловизоров, прицелов и другой дорогостоящей техники», — сказано в сообщении администрации.

Деньги предлагается скидывать на счет организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», который возглавляет Алёна Данилова. Она же, по данным сервиса «Контур.Фокус», руководит муниципальным учреждением «Дом культуры „Октябрьский“». «ZA МИР! ZA РОССИЮ!» — писала еще 8 апреля Данилова в своих соцсетях.

Соучредителем «Ресурсного центра поддержки общественных инициатив» оказался Андрей Байдраков, который также возглавляет муниципальное учреждение «Центр технического обслуживания и материального снабжения администрации Искитима» и занимается закупками для мэрии. Например, в январе учреждение подписало контракт на 1,7 млн рублей на обслуживание семи автомобилей Toyota и Skoda Actavia, которые, вероятно, принадлежат мэрии.

11:49 Более 4,2 млрд рублей из резервного фонда Новосибирской области ушло на «спецоперацию» в Украине, заявил губернатор Андрей Травников на сессии заксобрания. Деньги региона потратили на строительство домов и инфраструктуры, выплаты семьям военнослужащих, а также обмундирования и оборудования для мобилизованных.

На сайте областного минфина есть отчет об использовании средств резервного фонда только за 9 месяцев 2023 года. И там сказано, что было потрачено 2,22 млрд рублей. Из которых на «обеспечение устойчивости экономики, с учетом геополитической ситуации» — 1 млрд, на ликвидацию последствий ЧС — 327 млн, на борьбу с ковидом — около 140 млн, а на «иные расходы» — 740 млн.

10:50 Неизвестные обстреляли пост полиции в Ингушетии. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД.



«Около полуночи неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост „Волга-14“, расположенный возле села Кантышево Назрановского района Ингушетии. В результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей», — рассказали в ведомстве.



Главное на утро 28 марта

• МИД РФ угрожает Армении «крайне негативными» последствиями присоединения страны к Римскому статуту и признание юрисдикции Международного уголовного суда. Об этом пишет госагентство ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных ордеров МУС в отношении российского руководства», — сказал источник, уточнив, что армянская сторона уже «предупреждена о крайне негативных для двусторонних отношений последствиях».

Вероятно, речь об ордере на арест Путина. При этом Армения запустила процесс ратификации Римского статута еще в конце 2022 года, в том числе, чтобы привлечь руководство Азербайджана за возможные военные преступления во время многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе. 24 марта 2023 года Конституционный суд Армении опубликовал решение о том, что Римский статут не противоречит Основному закону страны. Теперь правительство Армении может внести статут на ратификацию в парламент.

• Путин поручил правительству совместно с МВД и ФСБ до 1 мая подготовить проект президентского указа об использовании цифрового удостоверения вместо обычного паспорта.

Чиновники и силовики должны продумать случаи и порядок предъявления электронного удостоверения личности гражданина РФ, «полученного с использованием мобильного приложения» госуслуг.

• Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя Медиазоны* и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* по делу о «фейках» про ВС РФ по мотивам политической ненависти (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).



По версии следствия, своими публикациями Верзилов «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции».

• Редактору издания «Протокол. Самара» Сергею Подсытнику принесли повестку на опрос в полицию. Ее отдали соседям, потому что молодой человек уже уехал за границу.

Полицейские утверждают, что «опрос» связан с «Навальным и ютубом». На канале «Протокол. Самара» Подсытник публиковал список мобилизованных, погибших после удара по зданию ПТУ в Макеевке, а также расследования о доходах и имуществе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и мэра Тольятти Николая Ренца (оба — «Единая Россия»).

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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