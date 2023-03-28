Мужчина расстрелял посетителей в одном из кафе Новосибирска

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Ссора в одном из кафе Новосибирска закончилась стрельбой. Мужчина после конфликта с другими посетителями открыл по ним огонь из ружья. В результате пострадала 20-летняя сотрудница заведения.

По данным следствия, ночью 27 марта в одном из кафе в Советском районе Новосибирска между нетрезвыми посетителями «по незначительному поводу» произошла словесная ссора.



«После конфликта подозреваемый ушел, и, взяв, ружье, вернулся в кафе. Увидев компанию молодых людей, подозреваемый не менее трех раз выстрелил из принесенного огнестрельного оружия в сторону потерпевших, — говорится в сообщении СК. — Молодые люди оказали активное сопротивление и смогли задержать мужчину».

Как уточнили в ведомстве, в результате подозреваемый получил повреждения и был госпитализирован. От его действий пострадала 20-летняя сотрудница кафе — она также попала в больницу.

Стрелку вменяют покушение на убийство пяти человек.