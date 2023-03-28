Новосибирскому доктору наук повредили машину из-за надписи про Путина
Доктор наук из Новосибирска Игорь Просанов ездит на машине с надписью «Путин капут». Он рассказал, что на автомобиль напали мужчины, угрожавшие избить ученого и его жену.
Доктор физико-математических наук, житель новосибирского Академгородка Игорь Просанов полгода назад сделал надпись на своей машине: «Путин капут».
«Езжу с ней относительно спокойно если не считать пары приводов в полицию и пары доносов от коллег по работе, — рассказал Тайге.инфо Просанов. — По ним [доносам] проводили проверку и сообщили, что претензий ко мне нет. <…> [У обычных жителей] разная реакция [на машину]. Есть, кто поддерживает, есть, кто не поддерживает«.
Но вечером 23 марта, когда Просанов пошел с женой в магазин и собирался забрать дочь с занятий, его автомобиль заблокировали на парковке две иномарки. Неизвестный мужчина возился с колесами машины ученого.
«Я крикнул ему, чтобы он отошел от машины. В ответ он начал нецензурно оскорблять меня и мою жену. Кричал, что он наконец-то меня выследил и решил со мной разобраться, что у меня вся родня на Украине, он пережил 90-е годы и не хочет их возврата, угрожал раскатать об асфальт меня и мою жену за неуважение к Путину. Его товарищ в ответ на предложение разблокировать проезд потребовал стереть надпись с машины, — рассказал Просанов. — Я в это время вызвал полицию. Она приехала довольно быстро. Сказали мне проехать вместе с ними в отделение».
В полиции от Просанова требовали стереть надпись под угрозой задержания за неподчинение требованиям сотрудника МВД.
«Я ответил, что надпись законная, проверка по ее поводу проводилась, нарушений закона не установлено, а требование стереть ее является незаконным. После этого сотрудник полиции записал мои показания и посоветовал стереть надпись, потому что я подставляю свою семью, а полиция в следующий раз может не помочь, потому что у них всего два экипажа на весь район. На это я ответил, что вот это меня и возмущает, что на полицию нет денег, на медицину и образование нет денег, а на <…> [спецоперацию] — есть. Поэтому я и езжу с такой надписью», — добавил доктор наук.
Мужчина составил заявление о происшествии на парковке — его машине спустили два колеса. Самого Просанова отпустили без протокола.
В феврале 2018 года во время предвыборного приезда
президента Р Ф ВладимираПутина в Академгородок Игорь Просанов вышел в манишке «Путин беда России». Его забрали сотрудники Центра «Э», ученый провел сутки в изоляторе. На него составили протоколы по трем статьям КоАП РФ: ч. 1. ст. 5.12 (незаконная предвыборная агитация), ч. 5 ст. 20.2 (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) и ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение законным требования сотрудника полиции). По первым двум его оштрафовали на 11 тыс. рублей, облсуд оставил решение в силе.
А вот за отказ садиться в полицейскую машину Просанову назначили штраф в 500 рублей, но облсуд отменил решение и признал задержание незаконным. Судья постановила, что санкция за незаконную предвыборную агитацию не предусматривает наказания в виде административного ареста, поэтому протокол по такому правонарушению может составляться без присутствия подозреваемого. Более того, это разъяснялось и в повестке, которую передали Просанову. Поэтому у полицейских не было законных оснований для задержания мужчины. Через полтора года он смог отсудить у полицейских 5 тыс. рублей за незаконное задержание.