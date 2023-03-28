Новосибирскому доктору наук повредили машину из-за надписи про Путина

© Предоставлено Игорем Просановым

Доктор наук из Новосибирска Игорь Просанов ездит на машине с надписью «Путин капут». Он рассказал, что на автомобиль напали мужчины, угрожавшие избить ученого и его жену.

Доктор физико-математических наук, житель новосибирского Академгородка Игорь Просанов полгода назад сделал надпись на своей машине: «Путин капут».

«Езжу с ней относительно спокойно если не считать пары приводов в полицию и пары доносов от коллег по работе, — рассказал Тайге.инфо Просанов. — По ним [доносам] проводили проверку и сообщили, что претензий ко мне нет. <…> [У обычных жителей] разная реакция [на машину]. Есть, кто поддерживает, есть, кто не поддерживает«.



Но вечером 23 марта, когда Просанов пошел с женой в магазин и собирался забрать дочь с занятий, его автомобиль заблокировали на парковке две иномарки. Неизвестный мужчина возился с колесами машины ученого.

«Я крикнул ему, чтобы он отошел от машины. В ответ он начал нецензурно оскорблять меня и мою жену. Кричал, что он наконец-то меня выследил и решил со мной разобраться, что у меня вся родня на Украине, он пережил 90-е годы и не хочет их возврата, угрожал раскатать об асфальт меня и мою жену за неуважение к Путину. Его товарищ в ответ на предложение разблокировать проезд потребовал стереть надпись с машины, — рассказал Просанов. — Я в это время вызвал полицию. Она приехала довольно быстро. Сказали мне проехать вместе с ними в отделение».

В полиции от Просанова требовали стереть надпись под угрозой задержания за неподчинение требованиям сотрудника МВД.

«Я ответил, что надпись законная, проверка по ее поводу проводилась, нарушений закона не установлено, а требование стереть ее является незаконным. После этого сотрудник полиции записал мои показания и посоветовал стереть надпись, потому что я подставляю свою семью, а полиция в следующий раз может не помочь, потому что у них всего два экипажа на весь район. На это я ответил, что вот это меня и возмущает, что на полицию нет денег, на медицину и образование нет денег, а на <…> [спецоперацию] — есть. Поэтому я и езжу с такой надписью», — добавил доктор наук.

Мужчина составил заявление о происшествии на парковке — его машине спустили два колеса. Самого Просанова отпустили без протокола.