Новосибирскому доктору наук повредили машину из-за надписи про Путина

© Предоставлено Игорем Просановым
Новосибирскому доктору наук повредили машину из-за надписи про Путина
28 Мар 2023, 07:16

Доктор наук из Новосибирска Игорь Просанов ездит на машине с надписью «Путин капут». Он рассказал, что на автомобиль напали мужчины, угрожавшие избить ученого и его жену.

Доктор физико-математических наук, житель новосибирского Академгородка Игорь Просанов полгода назад сделал надпись на своей машине: «Путин капут».

«Езжу с ней относительно спокойно если не считать пары приводов в полицию и пары доносов от коллег по работе, — рассказал Тайге.инфо Просанов. — По ним [доносам] проводили проверку и сообщили, что претензий ко мне нет. <…> [У обычных жителей] разная реакция [на машину]. Есть, кто поддерживает, есть, кто не поддерживает«.

Но вечером 23 марта, когда Просанов пошел с женой в магазин и собирался забрать дочь с занятий, его автомобиль заблокировали на парковке две иномарки. Неизвестный мужчина возился с колесами машины ученого.

«Я крикнул ему, чтобы он отошел от машины. В ответ он начал нецензурно оскорблять меня и мою жену. Кричал, что он наконец-то меня выследил и решил со мной разобраться, что у меня вся родня на Украине, он пережил 90-е годы и не хочет их возврата, угрожал раскатать об асфальт меня и мою жену за неуважение к Путину. Его товарищ в ответ на предложение разблокировать проезд потребовал стереть надпись с машины, — рассказал Просанов. — Я в это время вызвал полицию. Она приехала довольно быстро. Сказали мне проехать вместе с ними в отделение».

В полиции от Просанова требовали стереть надпись под угрозой задержания за неподчинение требованиям сотрудника МВД.

«Я ответил, что надпись законная, проверка по ее поводу проводилась, нарушений закона не установлено, а требование стереть ее является незаконным. После этого сотрудник полиции записал мои показания и посоветовал стереть надпись, потому что я подставляю свою семью, а полиция в следующий раз может не помочь, потому что у них всего два экипажа на весь район. На это я ответил, что вот это меня и возмущает, что на полицию нет денег, на медицину и образование нет денег, а на <…> [спецоперацию] — есть. Поэтому я и езжу с такой надписью», — добавил доктор наук.

Мужчина составил заявление о происшествии на парковке — его машине спустили два колеса. Самого Просанова отпустили без протокола.

В феврале 2018 года во время предвыборного приезда президента Р Ф Владимира Путина в Академгородок Игорь Просанов вышел в манишке «Путин беда России». Его забрали сотрудники Центра «Э», ученый провел сутки в изоляторе. На него составили протоколы по трем статьям КоАП РФ: ч. 1. ст. 5.12 (незаконная предвыборная агитация), ч. 5 ст. 20.2 (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) и ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение законным требования сотрудника полиции). По первым двум его оштрафовали на 11 тыс. рублей, облсуд оставил решение в силе.

А вот за отказ садиться в полицейскую машину Просанову назначили штраф в 500 рублей, но облсуд отменил решение и признал задержание незаконным. Судья постановила, что санкция за незаконную предвыборную агитацию не предусматривает наказания в виде административного ареста, поэтому протокол по такому правонарушению может составляться без присутствия подозреваемого. Более того, это разъяснялось и в повестке, которую передали Просанову. Поэтому у полицейских не было законных оснований для задержания мужчины. Через полтора года он смог отсудить у полицейских 5 тыс. рублей за незаконное задержание.

Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Сотни коров погибли в Новосибирской области от голода. Фото Сотни коров погибли в Новосибирской области от голода. Фото
Последние материалы
28 Мар, 14:22
«МетроМОР»: почему в Новосибирске не открыли ни ЛДС, ни станцию «Спортивная»
28 Мар, 12:48
Мужчина открыл стрельбу в селе под Новосибирском
28 Мар, 10:49
Самолет из Новосибирска незаконно посадили на льду Байкала для «обеда»
28 Мар, 10:40
Красноярский губернатор награжден за вклад в международное сотрудничество после побега его сына из-под ареста в Италии
28 Мар, 09:27
Экс-глава курортного поселка в Новосибирской области пойдет под суд за коррупцию на 62 млн
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования