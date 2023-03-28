Более 4 млрд рублей выделила Новосибирская область на «спецоперацию»

© t.me/TravnikovAndrey. Андрей Травников
Более 4 млрд рублей выделила Новосибирская область на «спецоперацию»
28 Мар 2023, 07:51

Новосибирская область в 2022 году выделила на «спецоперацию» 4,2 млрд рублей из резервного фонда. Деньги пошли на выплаты военнослужащим, приобретение техники, а также на нужды Беловодского района ЛНР и Мариуполя.

«В общей сложности из бюджета Новосибирской области на эти задачи дополнительно было выделено из резервного фонда 4,2 млрд рублей, — заявил губернатор Андрей Травников в своем отчете перед депутатами заксобрания. — Из этих средств тысячи военнослужащих и их родные получили денежные выплаты и другие меры социальной поддержки. За этой суммой скрываются более ста социальных и инфраструктурных объектов, а также жилых домов в подшефном нам Беловодском районе и городе Мариуполе».

Кроме того, по словам чиновника, деньги пошли на развертывание трех военных городков в Новосибирской области, где проходили «боевое слаживание» полки из жителей пяти регионов Сибири. Кроме того, регион потратился на приобретение радиостанций, оптических приборов, десятков квадрокоптеров, автомобилей, генераторов, «тысяч наименований специальной экипировки и средств защиты».

На сайте областного минфина пока есть отчет об использовании средств резервного фонда только за 9 месяцев 2022 года. И там сказано, что было потрачено 2,22 млрд рублей. Из которых на «обеспечение устойчивости экономики, с учетом геополитической ситуации» — 1 млрд, на ликвидацию последствий ЧС — 327 млн, на борьбу с ковидом — около 140 млн, а на «иные расходы» — 740 млн.


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