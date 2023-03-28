Новосибирское заксобрание потребовало моратория на федеральный закон, который может привести к переделу собственности в аграрном секторе

© Предоставлено читателем. Мор скота в Новосибирской области

Новый федеральный закон «О побочных продуктах животноводства» угрожает аграриям. Могут закрыться сотни хозяйств в Сибири. Депутаты новосибирского парламента потребовали ввести мораторий на его исполнение и заявили о грядущем переделе собственности с подачи властей РФ. Они просят поддержки от других регионов.

В России вступил в силу закон «О побочных продуктах животноводства», по которому хранение «побочных продуктов» (навоза, стоков, подстилки) допускается только на специализированных площадках. В противном случае предусмотрены штрафы для компании до 350 тыс. и приостановка работы на три месяца.

По постановлению правительства, которое регулирует этот закон, вводится прямой запрет на внесение необработанных и непереработанных побочных продуктов животноводства в почву. А требования к хранению и обработке всех видов побочных продуктов животноводства (птичьему помету, свиному навозу, навозу крупного и мелкого рогатого скота) оказались одинаковыми, независимо от их объема и экологической опасности, говорится в обращении новосибирского заксобрание, которое принято на сессии 28 марта, передает корреспондент Тайги.инфо.

Федеральный закон представляет опасность для сельского хозяйства в регионах, заявили депутаты.

«В Новосибирской области животноводством занимается 585 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 215 сельскохозяйственных организаций и 370 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Ориентировочная стоимость требуемых специализированных площадок оценивается в размере 14 млрд рублей, — сказано в обращении областного парламента. — Из всех предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота, только три имеют или способны создать инфраструктуру по обращению с побочными продуктами животноводства. Остальные с количеством поголовья до 1000 голов работают по классической, исторически сложившейся технологии: побочные продукты животноводства в осенне-зимне-весенний период размещаются в буртах, которые в летний период, как и вновь образуемые побочные продукты животноводства, вывозятся на поля, обычно оставляемые под пар, с последующим запахиванием в почву».



После официального введения крупных штрафов из-за неисполнения федерального закона поголовье крупного рогатого скота может сократиться в 343 предприятиях, считают в областном минсельхозе. Общее поголовье у этих фермеров составляет 37 тыс.

Депутаты предложили изменить постановление правительства, которое регламентирует скандальный ФЗ, убрав из него «специализированные площадки» и предварительную обработку отходов животных, если их используют в качестве удобрений.

За обращение проголосовали 60 депутатов. Противников и воздержавшихся не было.

По мнению депутата заксобрания, гендиректора «Новосибирской продовольственной компании» Александра Теплякова («СРПЗП»), в регионе и во всей Сибири может произойти «передел собственности» из-за этого закона. Он напомнил, что в регионах европейской части России рынок уже поделен между крупными агрохолдингами.

«Несвоевременность мер приведет к переделу собственности. В области может произойти передел собственности — мы будем расчищать в Сибири место для мегахолдингов», — подчеркнул Тепляков.

Его поддержали депутаты от КПРФ Яков Новосёлов и от «Единой России» — Ирина Диденко. Первый считает, что уничтожение сельского хозяйства в регионах началось с запрета на частный забой скота (в 2021 году власти РФ ввели запрет на выдачу ветеринарных справок на мясо животных, забитых у хозяина во дворе, а не на специальной сертифицированной бойне, которая, как правило, находится далеко от сёл). Вторая обратила внимание на то, что проблема затрагивает и удобрения.

«Это очень серьезный вопрос, — подчеркнул спикер заксобрания Андрей Шимкив — Уверен, что наше обращение поддержат многие регионы страны. Будем надеться, что нас услышат».

По мнению Александра Теплякова, федеральные власти ввели одно из самых жёстких законодательств в мире, на фоне которого меркнут даже самые радикальные требования «зеленых» активистов. Он добавил, что всё это происходит на фоне «кратного снижения цен на продукцию растениеводства и глобального снижения цен на продукты и мясо».

Тайга.инфо