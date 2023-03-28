Экс-глава курортного поселка в Новосибирской области пойдет под суд за коррупцию на 62 млн
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Экс-глава Озеро-Карачинского сельсовета Новосибирской области предстанет перед судом за превышение полномочий. Он незаконно подписал акты приемки работ по реконструкции насосной станции.
По данным следствия, в 2018 году чиновник подписал акты приемки работ по договору на реконструкцию насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль.
«В документы были включены недостоверные сведения об объемах выполненных работ, поставленном оборудовании, не соответствующему контракту, а также повышенном коэффициенте при строительных работах, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 62 миллионов рублей», — говорится в сообщении СК.
По данным прокуратуры, договор на работы был подписан с ООО «Абсолют». Уголовное дело направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.
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