Самолет из Новосибирска незаконно посадили на льду Байкала для «обеда»
Частный самолет из Новосибирска сел на лед озера Байкал. Такое произошло впервые за всю работу местного заповедника.
Легкомоторный самолет, двигавшийся из Новосибирска, незаконно сел на лед озера Байкал в Иркутской области, сообщили в администрации Прибайкальского национального парка.
«Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед, — рассказал замначальника отдела охраны территорий ФГБУ „Заповедное Прибайкалье“ Евгений Рыжов. — Пришлось объяснять, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах ООПТ [особо охраняемой природной территории] и вне действующей переправы является нарушением действующего законодательства».
Составлен протокол по ст. 8.39 КоАП (нарушение правил использования природных ресурсов на особо охраняемых территориях). По ней для граждан грозит штра до 4 тыс. рублей с конфискацией орудия совершения правонарушения.
В «Заповедном Прибайкалье» подчеркнули, что такое «несогласованное „приводнение“» в границах охраняемое природной территории произошло впервые.