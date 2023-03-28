Самолет из Новосибирска незаконно посадили на льду Байкала для «обеда»

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Самолет из Новосибирска незаконно посадили на льду Байкала для «обеда»
28 Мар 2023, 10:49

Частный самолет из Новосибирска сел на лед озера Байкал. Такое произошло впервые за всю работу местного заповедника.

Легкомоторный самолет, двигавшийся из Новосибирска, незаконно сел на лед озера Байкал в Иркутской области, сообщили в администрации Прибайкальского национального парка.

«Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед, — рассказал замначальника отдела охраны территорий ФГБУ „Заповедное Прибайкалье“ Евгений Рыжов. — Пришлось объяснять, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах ООПТ [особо охраняемой природной территории] и вне действующей переправы является нарушением действующего законодательства».

Составлен протокол по ст. 8.39 КоАП (нарушение правил использования природных ресурсов на особо охраняемых территориях). По ней для граждан грозит штра до 4 тыс. рублей с конфискацией орудия совершения правонарушения.

В «Заповедном Прибайкалье» подчеркнули, что такое «несогласованное „приводнение“» в границах охраняемое природной территории произошло впервые.


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