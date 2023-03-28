Мужчина открыл стрельбу в селе под Новосибирском

© t.me/mash_siberia
Мужчина открыл стрельбу в селе под Новосибирском
28 Мар 2023, 12:48

Мужчина устроил стрельбу в поселке Октябрьский под Новосибирском. Подозреваемого уже задержали.

Мужчина стрелял из ружья из окна многоквартирного дома в Октябрьском 28 марта. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia.

Издание утверждает, что подозреваемому Валерию Казанцеву 61 год. По предварительным данным, никто не пострадал.

Источник НГС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина задержан.


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