Мужчина открыл стрельбу в селе под Новосибирском

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Мужчина устроил стрельбу в поселке Октябрьский под Новосибирском. Подозреваемого уже задержали.

Мужчина стрелял из ружья из окна многоквартирного дома в Октябрьском 28 марта. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia.

Издание утверждает, что подозреваемому Валерию Казанцеву 61 год. По предварительным данным, никто не пострадал.

Источник НГС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина задержан.