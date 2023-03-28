«МетроМОР»: почему в Новосибирске не открыли ни ЛДС, ни станцию «Спортивная»

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В Новосибирске до сих пор не открыли новый ледовый дворец спорта и станцию метро «Спортивная», которые должны были сдать еще в конце 2022 года. Перенос молодежного чемпионата мира из России в Канаду спас региональные власти от позора. На этом фоне особое внимание обратил на себя муниципальный заказчик, директора которого неожиданно выпустили из СИЗО.

Заканчивается первый квартал 2023 года. Но не запущены ни ЛДС, ни «Спортивная», хотя они строились к молодежному чемпионата мира по хоккею, который завершился еще в январе в далекой и недружественной Канаде. Перенос форума спас от позора новосибирские власти, а санкции и экономические сложности стали оправданием их провала. Хотя отставание от графика началось задолго до этих трудностей, а ледовый дворец спорта в Омске удалось открыть в срок, хотя его начали строить на год позже.



Общественник Евгений Митрофанов опубликовал несколько документов, которые раскрывают подробности неудач областного правительства и мэрии Новосибирска по запуску знаковых для города проектов. Из них следует, что власти могут пытаться достроить станцию метро «Спортивная» за счет средств другого подконтрольного им учреждения, причем деньги напрямую переданы частному подрядчику. Тайга.инфо пересказывает материалы.

Строительство существенной части инфраструктуры будущего ЛДС заказывало муниципальное предприятие «Метро МИР» под руководством Александра Мысика. Оно отвечает за строительство самой станции метро «Спортивная», подъездных дорог к ЛДС и коллектора для ливневых вод. Сроки сдачи этих объектов затянуты. Мысик попал под два уголовных дела и отправился в СИЗО, но в конце марта 2023 года следствие неожиданно ходатайствовало об изменении меры пресечения на домашний арест.

Первое дело против Мысика возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) из-за дороги к строящемуся ЛДС. «По данным следствия, в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года фигурант организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке между левым берегом Оби и островом отдыха в Кировском районе Новосибирска, неподлежащего к использованию в строительстве автодорог», — говорили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.



Следователи оценивали ущерб бюджету по этому делу в 340 млн рублей. Александр Мысик не признал вину.



Второе дело завели позже — по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Мысика подозревают в том, что он принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ на реке Обь для обустройства временных подъездов к складу песка, который использовали на стройке инфраструктуры для ЛДС. Ущерб по нему для «Метро МИР» оценили в 37,15 млн.

Подрядчиком строительства станции «Спортивная» выступило ООО «СпецТрансСтрой», возглавляемое Сергеем Араповым. По данным, которые приводит Евгений Митрофанов, это любимый подрядчик МП «Метро МИР», тем более, что на 25% он «Метро МИРу» и принадлежит. Как минимум, обязательства по пяти муниципальным контрактам «СпецТрансСтроя» просрочены, и среди них не только объекты, входящие в комплекс ЛДС, но и трамвайная ветка до автовокзала в Дзержинском районе.

Более того, несмотря на срыв многочисленных сроков, ООО «СпецТрансСтрой» получает кредит от новосибирского метрополитена (тоже муниципальное предприятие). Это следует из опубликованного письма директора «СпецТрансСтроя» Арапова на имя главы МУП «Новосибирский метрополитен» — компания просит предоставить 200 млн рублей до 1 июля 2023 года под 9% годовых на завершение станции «Спортивная».

Причем «СпецТрансСтрой» просит деньги по итогам некоего совещания у вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова.

«Сумма займа превышает операционную прибыль МУП „Новосибирский метрополитен“ за 2022 г. в два раза, что может угрожать самому существованию МУП „Новосибирский метрополитен“, не говоря уже о прибыльности и доходности муниципального предприятия, — считает Евгений Митрофанов. — О низком уровне доходности муниципального предприятия свидетельствует чистая прибыль МУП „Новосибирский метрополитен“, которая за 2022 года составила всего 18 000 рублей».

Напомним, что у новосибирского метрополитена нет средств на обновление подвижного состава, срок эксплуатации которого истечет к 2031 году. А вот 200 млн на кредит подрядчику — есть. Возникает вопрос — почему МУП «Новосибирский метрополитен» может взять на себя несвойственные функции кредитного учреждения? Наверное, потому что настоящие банки кредит выдавать не стали.

Возможно потому, что есть серьезные сомнения в способности «СпецТрансСтроя» справиться со взятыми на себя обязательствами. Например, в распоряжении редакции есть копия претензии от федерального центра вирусологии «Вектор», расположенного в Кольцово, к «СпецТрансСтрою» о просрочке реконструкции одного из корпусов по госконтракту на 900 млн рублей. Уже начислена неустойка в размере 17 млн.

Из муниципальных контрактов на 2,38 млрд рублей пока исполнено всего 1,66 млрд, следует из данных госзакупок.

Решение о выдаче кредита может поставить под угрозу финансовую устойчивость МУП «Новосибирский метрополитен». Поэтому вряд ли за ним стоит руководство подземки. Власти города и области «вляпались» в долгострой по знаковым объектам и пытаются заткнуть дыры чем придется. В данном случае — средствами метрополитена.

Провал со строительством станции метро «Спортивная» и другой инфраструктуры комплекса ЛДС стал воронкой, в которую затягивает одно муниципальное предприятие за другим. Срыв сроков сдачи знаковых объектов, привлечение к работам подрядчика, не имеющего собственных строительных мощностей, финансовая эквилибристика средствами муниципальных предприятий — всё это свидетельства хронического управленческого кризиса в Новосибирске и Новосибирской области.



Тайга.инфо