Алтайские коммунисты пожалуются в Генпрокуратуру на госканал из-за клеветы перед выборами губернатора

© katun24.ru. Скриншот из сюжета «Катуни24»

Алтайский крайком КПРФ обвинил госканал правительства региона в клевете на местного лидера коммунистов Марию Прусакову. Она может стать главным соперником единоросса Виктора Томенко на выборах губернатора.

«Накануне губернаторских выборов руководство Алтайского края развернуло кампанию по дискредитации своего главного оппонента [депутата Госдумы] Марии Прусаковой, первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ, — говорится в заявлении партии, которое опубликовала сама Прусакова. — Так 25 марта 2023 года на бюджетном телеканале „Катунь24“ в новостном материале обозреватель Глеб Полянский прокомментировал видеоматериал руководителя партии-спойлера „Коммунисты России“ Сергея Малинковича. В видеоролике заявляется о якобы расколе в рядах „красной оппозиции Алтайского края“, делаются необоснованные обвинения в несостоятельности и непатриотичности первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ».

Правительственный канал «Катунь24» не стал брать комментарий у крайкома КПРФ. Напомним, что «Коммунисты России» не имеют никакого отношения к КПРФ и считаются кремлёвскими «спойлерами»: «КПРФ много раз предупреждала о том, что партия „Коммунисты Россия“ — это политическая технология, которой умело пользуется партия „Единая Россия“ для обмана избирателей».

При этом сам «коммунист России» Сергей Малинкович и его небольшая фракция в заксобрании поддерживали введение QR-кодов и помогли заблокировать федеральный закопроект алтайского крайкома КПРФ по возврату прежнего пенсионного возраста.

«Они регулярно поддерживают бюджет „деградации“ и одобряют отчеты действующего губернатора. Поэтому к „красной оппозиции Алтайского края“ партия „Коммунисты России“ не имеют никакого отношения, — напомнили в КПРФ. — <…> Алтайский крайком КПРФ с полной ответственностью заявляет, что факты, перечисленные в указанном сюжете, являются недостоверными, носят провокационный характер и порочат имя Марии Прусаковой».

Партия планирует обратится в Генпрокуратуру РФ .



Лидер алтайских коммунистов, депутат Госдумы Марии Прусакова считается наиболее вероятным кандидатом на выборах губернатора Алтайского края, которые пройдут в сентябре 2023 года, и наиболее серьезным соперником для нынешнего губернатора-единоросса Виктора Томенко (занявшего этот пост с подачи Кремля в 2018 году).

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