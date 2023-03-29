Забайкальский прапорщик отделался условным за то, что сломал ногу женщине

29 Мар 2023, 07:01

Военнослужащий в Забайкальском крае признан виновным в нападении на женщину. Он получил условный срок.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело прапорщика Вадима Елизова. Его обвинили по ч. 1 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта с ранее незнакомой уронил ее на землю и наступил ногой на голеностопный сустав потерпевшей, причинив перелом левой ноги», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Елизова к 2 годам условно. Решение пока не вступило в силу.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Сотни коров погибли в Новосибирской области от голода. Фото Сотни коров погибли в Новосибирской области от голода. Фото
Последние материалы
29 Мар, 14:50
Троих подростков обвинили в изнасиловании 10-летнего ребенка в Туве
29 Мар, 14:09
Кузбасские чиновники вынесли более 2,6 тыс незаконных отказов в детских пособиях
29 Мар, 13:09
Видео с действиями ЧВК «Вагнер» приписали новосибирскому батальону «Вега»
29 Мар, 12:22
Еще трое новосибирцев погибли в «спецоперации»
29 Мар, 11:00
Новосибирский суд сократил условные сроки по делу «1500 квартир»
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования