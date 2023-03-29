Забайкальский прапорщик отделался условным за то, что сломал ногу женщине

Военнослужащий в Забайкальском крае признан виновным в нападении на женщину. Он получил условный срок.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело прапорщика Вадима Елизова. Его обвинили по ч. 1 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта с ранее незнакомой уронил ее на землю и наступил ногой на голеностопный сустав потерпевшей, причинив перелом левой ноги», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Елизова к 2 годам условно. Решение пока не вступило в силу.