«РусГидро» заявила о резком росте затрат на топливо из-за повышения цен

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Санкции негативно влияют на экономику РФ, признали в корпорации «РусГидро», большинство акций которой контролирует правительство РФ. Компания, зарегистрированная в Красноярске, заявила о резком росте цен на топливо по итогам 2022 года.

«В 2022 году продолжается эскалация геополитической напряженности и ужесточение санкций по отношению к юридическим и физическим лицам РФ, усиливается влияние факторов, которые увеличивают устойчивую инфляцию. Все вышеизложенное оказывает негативное влияние на экономику РФ, — говорится в годовом отчете „РусГидро“, на который обратила внимание Тайга.инфо. — <…> Ряд законодательных мер позволили сохранить устойчивость экономики РФ и адаптироваться к происходящим изменениям. <…> В отношении ряда российских банков США, Великобританией и ЕС введены санкции. Также санкции могут существенно затронуть ряд контрагентов группы».



В 2022 году наблюдался «значительный рост затрат на топливо для энергокомпаний» группы «РусГидро» в Дальневосточном федеральном округе из-за роста цен.

Общие расходы компании на топливо достигли 104,3 млрд рублей, говорится в отчете. Тогда как в 2021 году они составили 76,3 млрд.

При этом в «руководство группы уверено, что это [резкий рост расходов] не влияет существенным образом на способность группы продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем», утверждается в документе.

«Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов», — в то же время сказано в отчете.

Корпорация «РусГидро» зарегистрирована в Красноярске. В конце марта ее гендиректор Виктор Хмарин сказал, что в Красноярск из Москвы планируется перенести и штаб-квартиру: «На сегодняшний момент мы приобрели здание в Красноярске, делаем там ремонт и планируем из Москвы переехать в Красноярск. Это будет около 1,5 тыс. рабочих мест».

