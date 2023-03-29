Новосибирский суд сократил условные сроки по делу «1500 квартир»

© youtube.com/8 канал. Светлана Стынина

Суд еще сильнее снизил наказание по громкому делу о мошенничестве с муниципальными квартирами в Новосибирска. Главная обвиняемая ранее отделалась условным сроком, а теперь сокращен и он. Еще одну фигурантку просто освободили от наказания.

Новосибирский облсуд изменил приговор экс-начальнице управления по жилищным вопросам мэрии Светлане Стыниной, ее бывшему заместителю Андрея Гудченко и директору ООО «АД РЕМ» Елену Камерзанову, которых Центральный райсуд признал виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщили в управлении судебного департамента региона.

Стыниной и Гудченко ранее дали по 3,5 года условно. Теперь они снижены до 3 лет и 3 месяцев. Камерзанова, которую приговорили к 3 годам, теперь полностью освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Решение выносила судья Екатерина Лукаш, следует из электронной картотеки. Там сказано, что приговор первой инстанции пересмотрен из-за «неправильного применения уголовного закона».

Обвиняемые, по версии следствия, напомним в 2008—2014 годах продавали муниципальные квартиры по заниженной стоимости номинальными покупателями, а затем перепродавали их уже по рыночным ценам.

Ранее сообщалось, что чиновникам суммарно вменяли 77 эпизодов мошенничества. Изначально же в МВД говорили о 1,5 тыс. незаконно проданных квартир с 2004 года.

Как писала Тайга.инфо свои жилищные условия, купив жилье у мэрии, изменили семьи чиновников, депутатов, силовиков и прокурорских работников. Однако громкие имена в уголовное дело не попали. Квартиры таким владельцам порой продавались в рассрочку и по весьма скромным ценам.

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