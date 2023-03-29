Еще трое новосибирцев погибли в «спецоперации»

Число погибших участников «спецоперации» в Украине из Новосибирской области продолжает расти. За неделю стало известно еще о троих убитых.

Житель Коченевского района Роман Судак погиб «спецоперации», сообщила местная администрация во «ВКонтакте». Утверждается, что он погиб «при выполнении особого боевого задания».



Молодой человек родился 10 апреля 1998 года, окончил школу лишь в 2014 году. Затем отслужил в армии и остался там по контракту. Участвовал в боевых действиях в Украине с марта 2022 года, был нагржден медалью «За отвагу» и медалью Минобороны Р Ф «За особые отличия». У него остались жена и сын.

В Куйбышеве прошли похороны 46-летнего Вячеслава Щербинина. Районная администрация не уточняет, как он оказался в зоне «спецоперации», указывая, что сам «принял решение»

Кроме того, в селе Битки Сузунского района похоронили Евгения Автушкова. Он погиб в Артемовске (Бахмуте), отметили в администрации. По словам местного военкома Василия Радаева, Автушков служил в ЧВК «Вагнер».

На сайте районного суда есть данные, что полный тезка Евгения Александровича Автушкова весной 2013 года был судим за групповую кражу (пункт «а» ч. 2 ст 158 УК), а областной суд осенью того же года признал Автушкова виновным в убийстве двух и более лиц (пункт «а» ч. 2 ст. 105 УК). Приговоры не опубликованы.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 172−173.