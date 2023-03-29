Видео с действиями ЧВК «Вагнер» приписали новосибирскому батальону «Вега»

© t.me/wargonzo
Видео с действиями ЧВК «Вагнер» приписали новосибирскому батальону «Вега»
29 Мар 2023, 13:09

Новосибирский фонд, связанный с депутатами горсовета, опубликовал видео из зоны «спецоперации», утверждая, что на него попали действия добровольческого батальона «Вега». Известный военкор Семён Пегов же разместил тот же самый ролик еще раньше с подписью о том, что он касается действий ЧВК «Вагнер».

«Новосибирский батальон „Вега“ отразил контратаку ВСУ и разгромил колонну из пикапов, БМП и танка. P. S. За кадром предположительно голос [первого вице-спикер новосибирского заксобрания] Андрей Борисовича Панфёрова», — утверждается в сообщении новосибирского фонда «К победе вместе» во «ВКонтакте» 29 марта.

Но на видео заметна плашка телеграм-канала WarGonzo известного пророссийского военкора Семёна Пегова. В его канале ролик появился еще 28 марта.

«Эксклюзив. ЧВК „Вагнер“ уничтожает колонну ВСУ под Бахмутом», — сказано в описании.

Голос на видео, по наблюдениям корреспондента Тайги. инфо, действительно схож с голосом Андрея Панфёрова. Он как бы комментирует происходящее в кадре.

UPD (19:06): «Подобные боевые действия наши военнослужащие проводят. Какую-то конкретную информацию предоставлять не имею права», — сказал Панфёров «КП».

Фонд «К победе вместе» был создан только в январе 2023 году. Его возглавил депутат горсовета Новосибирска Евгений Прохоров. Он — помощник депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. Прохорова и некоторых других депутатов горсовета Новосибирска, которые были во фракции ЛДПР до ее распада, связывают со строительной группой компаний «Расцветай», структуры которой принадлежат брату Дмитрия Савельева Владиславу.

Добровольческий батальон «Вега» отправлен в зону «спецоперации» в январе 2023 года.


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