Кузбасские чиновники вынесли более 2,6 тыс незаконных отказов в детских пособиях

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В регионах Сибири отмечаются массовые отказы семьям в детских выплатах, обещанных федеральными властями. В Кемеровской области за год стало известно о 2609 таких случаях.

Управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу отчиталось о проверках отказов в социальной поддержке в регионах за 2022 год. Больше всего пострадавших оказалось в Кемеровской области.

«Региональным пенсионным фондом проведена ревизия всех решений об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет, в рамках которой пересмотрены 2609 ранее принятых решений, семьям назначены выплаты, три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в заявлении прокуратуры.

Не менее 24 незаконных отказов в пособиях было в Республике Алтай, 15 — в Туве. Проблемы с выплатами также отмечены в Красноярске, Томске, Омской и Новосибирской областях, уточнили в Генпрокуратуре.

В Иркутской области выплаты задерживают, а местные электронные сервисы работают нестабильно, заявили в прокуратуре. В Алтайском крае соцзащита и вовсе на региональном уровне «неправомерно поставила в зависимость размер земельного участка от места жительства заявителя, а не фактического расположения земель», что оспорено прокуратурой.

Ранее Тайга.инфо писала, что некоторых льготников в Бурятии начали лишать детского пособия из-за новых правил начисления выплат. Власти республики начали начислять выплаты не по среднедушевому доходу семьи, а по имуществу, утверждали местные общественники.