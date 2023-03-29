Троих подростков обвинили в изнасиловании 10-летнего ребенка в Туве

В Туве возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком. Над ним могли коллективно надругаться в секции по борьбе. Подозреваемых отправили под домашний арест.

«В январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего», — сообщили в СК РФ по Туве 29 марта.



Пострадавшему было 10 лет.

Уголовное дело возбудили по пункту «б» ч. 4 ст. 132 УК (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия группой лиц). Подозреваемых отправили под домашний арест.

По сведениям телеграм-канала Baza, мальчика могли насиловать в секции по национальной борьбе дети из шестого и седьмого классов. Ребенок ходил подавленным и «практически перестал нормально спать из-за недержания», поэтому мать решила спросить его напрямую о причинах, утверждает издание. Со слов мальчика, он сильно испугался, поэтому не хотел сразу говорить о произошедшем.