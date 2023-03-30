Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 390

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Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 390
30 Мар 2023, 05:40

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

Главное на утро 30 марта

• Жителя Тульской области Алексея Москалева, приговоренного к двум годам колонии по делу о повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК), задержали в Минске. Об этом сообщила Sota со ссылкой на источники.

«Связи с Алексеем у меня сейчас нет. Телефон не отвечает. Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости все так и есть», — отметил адвокат Дмитрий Захватов.

Суд огласил приговор Москалеву 28 марта. Его не было в зале — по утверждению пресс-службы суда, он сбежал из-под домашнего ареста. На следующий день адвокат Захватов рассказал, что Москалев вышел с ним на связь и опубликовал письмо его дочери Маши Москалевой, которую после возбуждения дела против отца отправили в приют.

• Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* объявили в розыск. Ранее в отношении нее возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК).

• 235-й военный гарнизонный суд в Москве отправил в СИЗО главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о поставках локаторов для защиты Крымского моста от беспилотников. Его обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (пункт «в» ч. 3 стю 286 УК).

По версии следствия, ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (РНИИРС) и Росгвардия заключили контракт за 395,5 тыс. рублей на поставку двух радиолокационных комплексов по борьбе с БПЛА, которые могли использоваться в том числе для защиты Крымского моста.

Ранее сообщалось о деле заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого, которого обвиняют в получении взяток и превышении полномочий, в том числе при реконструкции одной из военных частей в Подмосковье.

• Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об освобождении семей участников "спецоперации" региональных от налогов на имущество и землю, а также от арендной платы за участки, которые находятся в муниципальной и государственной собственности.

Чиновник также рекомендовал муниципалитетам ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для них. Кроме того, их детям пообещали льготы при посещении учреждений культуры, спорта и дополнительного образования.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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