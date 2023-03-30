Отдыхавший с Рогозиным в ресторане донецкий чиновник стал врио омского губернатора

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Кремль назначил главу пророссийского правительства ДНР Виталия Хоценко врио губернатора Омской области. Он известен тем, что приходится сыном высокопоставленному силовику. Избранный людьми глава региона Александр Бурков не стал говорить о причинах ухода.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова («Справедливая Россия»), который, как утверждается, ушел по собственному желанию. Врио главы региона назначен председатель правительства присоединенной Кремлем ДНР Виталий Хоценко.

Хоценко родился в 1986 году в украинском Днепропетровске. По данным СМИ, его быстрое продвижение по карьерной связано с тем, что отец руководил отделом по борьбе с преступностью в Ямало-Ненецком автономном округе.

Хоценко работал работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион» и, как утверждают медиа, запатентовал мини-контейнер «Ямал» с несколькими прорезями для разных пакетов для сортировки мусора, а соавтор изобретения стал ямальский предприниматель Юрий Золотов, друг отца Виталия Хоценко. С марта 2010 года работал в органах власти ЯНАО, был директором департамента по науке и инновациям региона, а затем — помощником первого вице-губернатора ЯНАО. Уже в 2013 году его назначили министром энергетики Ставропольского края, а в 2019-м устроили директором департамента промышленной политики Минпромторга Р Ф .

8 июня 2022 года Хоценко сделали главой правительства ДНР. Известно, что он был однокурсником главы отдела расследований в команде Алексея Навального Марии Певчих*. Добавим, что именно в Омске Алексея Навального госпитализировали с отравлением.

Последний известный инцидент с Хоценко произошел, когда он вместе с бывший главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным отдыхал в донецком ресторане «Шеш-Беш» в день рождения Рогозина. Место попало под обстрел, Рогозин был ранен.

По версии Путина, то, что Хоценко «почти пять лет проработал на северах», показывает, что проблемы Сибири ему «понятны» и «небезразличны». Президент сказал: «Как вы смотрите на то предложение, которое я вам сделал?»

«Конечно, это предложение для меня очень почётное. Я приложу все усилия для того, чтобы [оправдать] ваше высокое доверие и жителей, если предложите, в том регионе, о котором предварительно я слышал. Конечно, приложу все усилия для того, чтобы сделать жизнь людей лучше и ваше доверие оправдать. Работы много, но мы её не боимся», — ответил Хоценко.

Что это было за предложение, в разговоре так и не сказано. Омская область упоминается лишь позднее. Путин также не говорит, в чем будут задачи Хоценко в регионе, и какие там вообще есть проблемы.

«Надо сказать, что по своим климатическим параметрам Омская область относится к наиболее приемлемым для жизни человека, что называется, а с точки зрения развития экономики, социальной сферы сделать нужно очень многое для того, чтобы жизнь людей в этом регионе соответствовала тому, чего они заслуживают», — лишь уверяет Путин.

Избранный людьми губернатор Александр Бурков не стал комментировать причины отставки. Он лишь сказал, что «по согласованию с руководством страны переходит на новое место работы»: «По-прежнему остаюсь в команде нашего президента».

Но чем он намерен заниматься, Бурков не сказал.

Выборы губернатора Омской области должны пройти в сентябре 2023 года.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».