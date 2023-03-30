Лесные и степные пожары охватывают регионы Сибири

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Лесные и степные пожары охватывают регионы Сибири
30 Мар 2023, 07:37

Первые лесные и ландшафтные пожары начались в регионах Сибири. Крупные возгорания отмечены в Забайкалье и Хакасии.

Площадь лесных пожаров в Забайкалье с начала пожароопасного сезона достигла 1 тыс. га, сообщили в региональном минприроды. По последним данным федеральной Авиалесохраны, в регионе действовал один пожар на площади 83 га.

В Республике Алтай лес горел на площади 1 га.

В Хакасии крупные ландшафтные пожары произошли в Черногорске, Усть-Абакансом и Ширинском районах, рассказали в региональном управлении МЧС. Фронт огня за сутки составил 5,5 км. «В селе Целинное огонь уничтожил 100 тонн сена на площади 4500 квадратных метров», — добавили в ведомстве.


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