Лесные и степные пожары охватывают регионы Сибири

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Первые лесные и ландшафтные пожары начались в регионах Сибири. Крупные возгорания отмечены в Забайкалье и Хакасии.

Площадь лесных пожаров в Забайкалье с начала пожароопасного сезона достигла 1 тыс. га, сообщили в региональном минприроды. По последним данным федеральной Авиалесохраны, в регионе действовал один пожар на площади 83 га.

В Республике Алтай лес горел на площади 1 га.

В Хакасии крупные ландшафтные пожары произошли в Черногорске, Усть-Абакансом и Ширинском районах, рассказали в региональном управлении МЧС. Фронт огня за сутки составил 5,5 км. «В селе Целинное огонь уничтожил 100 тонн сена на площади 4500 квадратных метров», — добавили в ведомстве.