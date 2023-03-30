Связанное с семьей вице-спикера горсовета Новосибирска ДНТ «Ветеран Афганистана» обвинили в проблемах затопленного поселка

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Воду отключили в затопленном поселке таун-хаусов под Новосибирском. Жители обвиняют в происшествии ДНТ «Ветеран Афганистана», которое связано с семьей вице-спикера горсовета Евгения Яковенко («ЕР»), объявившего об отъезде на «спецоперацию» в Украину.

Под Новосибирском в микрорайоне Уютный поселка таун-хаусов Озерный отключили холодную воду после того, как улицы и цоколи домов были затоплены из-за переполнения коллектора. Об этом сообщает «Бизнес.фм».

Еще 29 марта сообщалось о подтоплении около 10 домов. В таун-хаусах были затоплены цокольные этажи. МЧС говорит о «переполнении канализационного коллектора».

Микрорайоном управляет ДНТ «Ветеран Афганистана». Именно с его работой жители связывают ежегодные проблемы.

«Каждый год нас затапливает. На этой раз поголовно затопило все цоколи. Мы позвонили в ДНТ. Управляющая сказала, что денег на ликвидацию этой проблемы у них нет, — рассказала „Прецеденту“ местная жительница по имени Екатерина. — Говорит, мол вызывайте сами и оплачивайте за свой счет. Как это денег нет? Многие жители платят за услуги каждый месяц, а с тех, кто не платит, они постоянно взыскивают деньги через суд. По сути — все оплачено».

ДНТ «Ветеран Афганистана», по сведениям Тайги. инфо, связано с супругой вице-спикера горсовета Новосибирска Евгения Яковенко Наталией. По данным сервиса «Контур.Фокус», Наталия Яковенко была соучредителем ДНТ вместе с Константином Соломичевым и Борисом Шепелем.

Официальная выручка ДНТ в 2021 году составила около 400 тыс. рублей. Наталия Яковенко также зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Ее официальный доход в 2021 году составил 4,34 млн рублей, что больше, чем у вице-спикера горсовета Евгения Яковенко, задекларировавшего около 3 млн. Сам депутат, представляющий «Единую Россиию», в конце января сообщил, что отправился в зону «спецоперации» с добровольческим батальоном «Вега», куда записались еще несолько единороссов.

У женщины в собственности также значилось более 2,5 млн кв. метров земли. У Евгения Яковенко во «ВКонтакте» в друзьях есть человек с ником «Натали Яковенко» — на аватарке видна темноволосая девушка, которая закрывает часть лица Уставом Новосибирска (это главный документ города).

