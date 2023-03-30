Двое рабочих погибли под поездом на путях в Кузбассе

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Двое рабочих погибли под поездом на путях в Кузбассе
30 Мар 2023, 10:41

Два человека погибли на железной дороге в Кемеровской области во время ремонта. Возбуждено уголовное дело.

Грузовой поезд сбил двух сотрудников Тайгинской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры (филиал «РЖД»). Инцидент произошел в Яшкинском районе Кемеровской области 30 марта, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерти), уточнили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

Тайгинская транспортная прокуратура также начала проверку.


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