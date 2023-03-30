Двое рабочих погибли под поездом на путях в Кузбассе
© t.me/vm_sut
Два человека погибли на железной дороге в Кемеровской области во время ремонта. Возбуждено уголовное дело.
Грузовой поезд сбил двух сотрудников Тайгинской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры (филиал «РЖД»). Инцидент произошел в Яшкинском районе Кемеровской области 30 марта, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерти), уточнили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.
Тайгинская транспортная прокуратура также начала проверку.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
Огромный парк с острогом, мельницами и верфью хотят создать в Новосибирске Двое рабочих погибли под поездом на путях в Кузбассе Связанное с семьей вице-спикера горсовета Новосибирска ДНТ «Ветеран Афганистана» обвинили в проблемах затопленного поселка Лесные и степные пожары охватывают регионы Сибири Бурятский актер заявил о давлении руководства и порезал запястья прямо на сцене. Прокуратура начала проверку
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo