Огромный парк с острогом, мельницами и верфью хотят создать в Новосибирске

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Новосибирские власти представили проект огромного парка, который расположится на левом берегу Оби — между двумя мостами. На территории, помимо пешеходных маршрутов и велодорожек, запланированы реплика острога, слобода с мельницами и избами, верфь и детский технопарк. На проект потребуется не менее 1 млрд рублей.

Проект «Усть-Тула» презентован 30 марта губернатору Новосибирской области. На территории между Октябрьским и Бугринским мостами, улицей Стартовой и рекой Обь предлагается развивать спортивный и рекреационный кластеры, а также создать «парк умного отдыха». Общая площадь территории — 370 га.



«Обсудили в правительстве области развитие левого берега Оби — от Октябрьского до Бугринского моста. Место расположено фактически в центральной части города. После строительства нового Ледового дворца спорта и станции метро „Спортивная“, территория становится всё более привлекательной. Поэтому нужно обеспечить единый, комплексный подход к её развитию, не допустить раздела на отдельные кусочки под застройку», — сообщил мэр Анатолий Локоть в тг-канале.

Проект предполагает создание крупнейшей зеленой зоны, включающей уже существующие объекты: парк «Арена», ЛДС, сноуборд-парк «Горский», Бугринскую рощу. Жилищная застройка этой территории исключается, подчеркнул чиновник.

Площадка, расположенная рядом с метро, как считают власти, обладает большим потенциалом для создания ландшафтно-познавательного парка. По словам заместителя мэра Новосибирска Анны Терешковой, концепция развития нового пространства подготовлена под девизом «Учение через развлечение».

Помимо пешеходных маршрутов и велодорожек, предлагается построить реплику острога XVIII века с площадками для исторических реконструкций. Также в парке будет создана Слобода с мельницами и избами мастеров, где можно будет реализовывать краеведческие проекты, презентовать народные промыслы и достижения районов Новосибирской области. Будет построена верфь для занятий судостроением и судомоделированием.

Кроме того, предполагается создание детского технопарка, где инженерными и математическими науками, а также краеведческими и историческими дисциплинами смогут заниматься школьники.

Что касается природных объектов, площадка отличается большим разнообразием — река Обь, малая река Тула и её устье с островом, песчаные отмели и косы, старицы, обводнённый карьер, скальные выходы, суходольные, заливные и заболоченные луга, пологие склоны и долинные леса.

Точная стоимость строительства парка неизвестна, но потребуется не менее 1 млрд рублей, чтобы создать необходимую инфраструктуру и благоустройство, уточнила Терешкова ТАСС. Предполагаемые сроки реализации станут понятны после разработки мастер-плана.

Благоустройство территории запланировано по областной программе развития внутреннего туризма в рамках туристско-рекреационного кластера «Обские парки». Власти рассчитывают привлечь федеральное финансирование. Региональная комиссия по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» одобрила заявку по благоустройству парка «Усть-Тула» — от имени губернатора она представлена к отбору на федеральном уровне, сообщили в правительстве региона.