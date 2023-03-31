Компания депутата получила в Новосибирске участок под застройку без торгов

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Компания депутата новосибирского заксобрания Евгения Покровского («Единая Россия») займется первым в 2023 году масштабным инвестиционным проектом. Она получит участок под застройку без торгов, а в обмен должна будет профинансировать завершение долгостроя группы ПТК-30, владельцы которого — отец и сын Коноваловы — пошли под суд.

ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой», в учредителях которой депутат заксобрания Евгений Покровский и его сын Кирилл, депутат горсовета, реализует первый в 2023 году масштабный инвестиционный проект (МИП). Компания получит без торгов в аренду участок площадью более 48 тыс. кв. м на улице Спортивная в Ленинском районе Новосибирска, следует из распоряжения губернатора Андрея Травникова («Единая Россия»).



За пять лет фирма должна будет возвести не менее 52,1 тыс. кв. метров жилых помещений, из которых 2,84% подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков.

Также компания обязуется внести 104 млн рублей на завершение долгостроя. Как уточнили в правительстве региона, средства будут направлены на строительство дома №1 по улице Волховская, 37.

«Дом достраивается ЖСК „Радуга 1“ с применением различных мер поддержки Правительства Новосибирской области: в начале 2023 года жилищному кооперативу была выделена субсидии — 31 млн рублей — на установку лифтов, в планах также направить субсидию на благоустройство прилегающей территории и техприсоединение дома к инженерным сетям. Все меры позволят ввести дом в эксплуатацию до конца 2023 года», — рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков.

Дом на Волховской с 2014 года строило ООО «Виакон „Проект Радуга“», входившее в ГК «ПТК-30» семьи Коноваловых. Своих квартир до сих пор ждут 293 дольщика.

В 2018 году было прекращено одно из дел в отношении директора ООО «Виакон „Проект Радуга“» Антона Коновалова. Его подозревали в отказе предоставить право собственности на жилье, купившему его дольщику. Суд назначил ему штраф в 95 тыс. рублей в качестве меры уголовно-правового характера.

ГК «ПТК-30», основанная Владимиром Коноваловым, столкнулась с серьезными проблемами в 2016—2017 годах. Тогда сотрудники компании полезли на краны с требованиями погасить долги, а дольщики увидели опустевшие стройплощадки. Коновалов-старший и глава регионального минстроя Иван Шмидт заверили людей, что стороны с привлечением банков пытаются решить проблему. Планировался крупный заем у Сбербанка. Затем появились уголовные дела и начались акции протеста дольщиков.

По данным властей, ГК «ПТК-30» не сдала девять объектов. Коновалов-старший и его сын Антон стали фигурантами уголовных дел, в 2018 году их обоих помещали под арест, однако позже изменили меру пресечения.

Уголовное дело отца и сына осенью 2022 года было передано в суд, пока, судя по его карточке, заседания откладывались. От действий застройщиков пострадал 871 гражданин. Общий размер ущерба составил более 1,4 млрд рублей.

Для обеспечения гражданских исков наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1, 9 млрд рублей.

Всего в Новосибирской области реализуется 42 МИПа, при помощи которых достраиваются 26 домов, где дольщиками являются 4 489 семей. По информации областных властей, благодаря запущенным проектам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму порядка 2,6 млрд рублей.