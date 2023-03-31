Омские курсанты авиационного института не могли доучиться из-за отсутствия деталей для авиатехники

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Студенты омского филиала Ульяновского института гражданской авиации столкнулись с проблемами. Они не могли выпуститься из учреждения из-за недофинансирования и отсутствия запчастей для техники.

Курсант Омского летно-технического колледжа гражданской авиации (филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени маршала авиации Бугаева») обратился в прокуратуру из-за того, что учащиеся не могли выпуститься в срок. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ .

«В институте допущены нарушения, связанные с недофинансированием деятельности летно-технического колледжа. Наряду с этим, причиной задержки выпуска курсантов, которые должны были закончить обучение еще в 2022 году, явилась невозможность обслуживания и ремонта иностранной авиатехники в связи с отказом поставок из-за рубежа необходимых запчастей», — рассказали в ведомстве.

Генпрокуратура признала «дефицит воздушных судов» и провела совещание с представителями Минтранса РФ . Стороны «проработали вопросы повышения интенсивности полетов».

В итоге, как уверяют в ведомстве, 54 курсанта смогли пройти необходимую лётную практику и завершить обучение.