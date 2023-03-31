Суд сократил на 7 лет срок главе томской полиции за взятки и смерть женщины

© news.vtomske.ru. Игорь Митрофанов

Суд изменил обвинительный приговор в отношении бывшего начальника томского УМВД Игоря Митрофанова. Ранее его приговорили к 8,5 годам колонии за взятки и гибель женщины под колесами его машины.

Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил обвинительный приговор в отношении экс-начальника УМВД по Томской области Игоря Митрофанова. Об этом говорится в карточке дела.

Производство направлено на новое рассмотрение. По сведениям ТВ2, Митрофанов уже вышел на свободу.

UPD (15:30) Карточка дела на сайте Седьмого кассационного суда каким-то образом изменена (на сайте сказано, что изменения внесены прямо 31 марта). Теперь там не сказано о возвращении дела на пересмотр. Более того, опубликовано само решение по кассации, из которого следует, что приговор Митрофанову изменен — из него вообще исключено упоминание условного срока по крупного коррупционному делу. В итоге его решено отправить в колонию-поселение на 1,5 года с учетом 2,5 месяцев в СИЗО за полгода. То есть он должен провести в колонии-поселения около года за гибель женщины.



В связи с этим изменены заголовок и лид.



Дело было в производстве судьи Дениса Поспелова.

В 2019 году Митрофанов приговорен к 8 годам условно по ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 159.2 и ч. 6 ст. 290 УК (злоупотребление полномочиями, мошенничество и получение взятки). По версии следствия, полицейский в 2011—2014 годах получил от предпринимателя Андрея Кривошеина взятку в виде продажи четырех автомобилей по заниженной стоимости на общую сумму более 2 млн рублей его близким родственникам и знакомому. Сделку провели для «общего покровительства» со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, Митрофанов не проверил информацию о незаконных действиях подчиненного, связанных с вымогательством взятки у предпринимателя, а также о возможной незаконной банковской деятельности Кривошеина. Бывший главный полицейский региона при подаче заявления о назначении ему пенсии за выслугу лет, предоставил, как считает следствие, заведомо ложные сведения о проживании в районе, приравненном к крайнему северу, и получил пенсию с переплатой более 180 тыс. рублей.

Митрофанова на время следствия отправили лишь под домашний арест. А следователь Алексей Чащин, занимавшийся делами, в которых фигурирует Игорь Митрофанов, в конце марта 2018 года утонул в сауне «Зимняя вишня» в Томске, владельцы которой связаны с кемеровским ТРК «Зимняя вишня», где при пожаре погибли более 60 человек.

После приговора суда Митрофанов вышел на свободу. Но 24 октября 2021 года в Салехарде он прямо на пешеходном переход насмерть сбил 46-летнюю женщину. Экс-полицейский ехал на «Ниве».

Митрофанов признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке, говорится в опубликованном приговоре. В 2022 году горсуд Салехарда приговорил его лишь к 1,5 годам колонии за смерть человека, а по совокупности с условным срок — к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,63 млн рублей. Теперь срок сокращен на 7 лет, а наказанием избрана колония-поселение.

Игорь Митрофанов родился в 1963 году в Омске и рос в милицейской семье. Его отец — подполковник милиции, старший брат также работал в органах. В 1985 году Митрофванов окончил Омскую высшую школу милиции МВД, служил на разных должностях в милиции региона, был заместителем начальника УВД Омской области. В 2010 году его назначили начальником УМВД РФ по Томской области. В июне 2016 года он вышел на пенсию.

