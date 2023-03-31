Тотальный диктант в Новосибирске: где пройдет и кто прочитает

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Открыта регистрация на акцию Тотальный диктант, которая пройдет 8 апреля. В Новосибирске написать диктант можно будет на 85 площадках. Впервые к мероприятию присоединились пивоваренный завод «Балтика» и ледовый дворец спорта «Сибирь». В НГУ текст, как и на первой акции в 2004 году, прочтет историк Сергей Куликов.

Зарегистрироваться на Тотальный диктант, который пройдет 8 апреля в Новосибирске и по всему миру, можно на сайте проекта totaldict.ru/novosibirsk.



Сейчас для регистрации в Новосибирске открыты 85 мест, где можно написать диктант. Традиционно это вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы. Однако организаторы каждый год готовят для участников и необычные площадки.

В этом году в Новосибирске впервые к акции присоединились пивоваренный завод «Балтика» и ледовый дворец спорта «Сибирь». На заводе текст прочтет краевед Константин Голодяев, также участников акции ждет экскурсия и мастер-класс по дегустации. А пришедшие в ЛДС напишут диктант прямо на трибунах спортивного объекта под диктовку генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» Кирилла Фастовского.

Глухие и слабослышащие новосибирцы смогут принять участие в акции на площадке Института социальных технологий в НГТУ, где будет организован перевод на русский жестовый язык.

Для участников с ограничением по зрению будет организована площадка в Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Они смогут написать диктант шрифтом Брайля или в электронном виде, а также на бланках с крупным шрифтом.

В альма-матер Тотального диктанта — НГУ пройдет ретро-реконструкция, посвященная акции. В той же аудитории, где впервые состоялся Тотальный диктант, текст прочтет преподаватель гумфака НГУ, историк Сергей Куликов. Именно он был первым диктующим в 2004 году.

В другой аудитории НГУ текст продиктует Наталья О’Шей (Хеллависа), основательница и солистка музыкальной группы «Мельница». В баре «Руки вверх!» диктующим станет лидер группы «Пилот» Илья Черт, в новосибирском планетарии — космонавт Михаил Корниенко.

Пришедшие на площадку в один из самых титулованных российских баров — Friends, напишут текст под диктовку Павла Неудахина, обладателя множества наград в сфере барной индустрии.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук прочтет текст в культурном пространстве «Юность».

В этом году Новосибирске также будет проходить ФАРМАльный диктант — это совместный проект с фармкомпанией Renewal, партнером акции. На площадку ФАРМАльного диктанта, которая пройдет в Новосибирской областной клинической больнице, приглашают врачей, фармацевтов, фельдшеров, студентов-медиков — всех, кого интересуют не только медицина и фармакотерапия, но и проверка своей грамотности.

Автором Тотального диктанта в 2023 году стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Участники напишут текст о путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Тотальный диктант состоится 8 апреля в 15:00.

Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира.