Паводок отрезал от мира более 3 тыс. жителей Забайкалья

Дороги начало подтапливать в Забайкальском крае. От мира оказались отрезаны 11 сел.

«Одиннадцать сел [Сретенского района] с общей численностью населения 3,5 тыс. человек отрезано от мира из-за подтопления дороги талыми водами», — говорится в заявлении минтранспорта Забайкалья.

Дорожники начали отсыпку проезжей части.

Никаких сообщений о происшествии на сайте ГУ МЧС по Забайкалью нет. Власти Сретенского района также до сих пор ничего не написали ни на своем сайте, ни в социальных сетях.

Ранее департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья объявил штормовое предупреждение на 1 и 2 апреля из-за усиления ветра до 23 м/с, снега и похолодания на 10 градусов.

