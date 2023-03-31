Александр Брод: «На следующий день после выборов не должно быть стыдно смотреть друг другу в глаза!»

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В Новосибирске побывал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг», известный юрист и правозащитник Александр Брод. Он провел ряд встреч и поучаствовал в нескольких мероприятиях, чтобы оценить подготовку инфраструктуры наблюдения за ходом выборов в единый день голосования. После встречи в Общественной палате Новосибирской области Александр Брод ответил на наши вопросы.

— Задача общественного контроля — не забрасывать жалобами и создать паралич работы избирательной системы, а работать для того, чтобы вместе с ней разделить ответственность — вместе с партиями, с кандидатами, журналистами стать участниками процесса с тем, чтобы выборы прошли качественно, чтобы не стыдно было на следующий день смотреть друг другу в глаза.

Думаю, что будем работать очень плотно с регионами, где пройдет голосование. Одна из ключевых задач — развитие электорального экспертного пула. Мы знаем, что он есть, но нам хотелось бы его расширить, наполнить авторитетными политологами, лидерами общественного мнения, правоведами, людьми, которые могут комментировать ход избирательных процессов со всех сторон и с разных точек зрения, исходя из позиции профессионализма, закона и этических норм.

— Насколько действенным является общественный контроль на выборах?

— Пять лет назад были внесены поправки и теперь на всех выборах — федеральных, региональных, местных — общественные палаты могут направлять общественных наблюдателей. Не только участковые, но и территориальные избирательные комиссии должны быть открыты,

Мы ведем анализ федерального законодательства; оно постоянно развивается, появляются новые формы избирательного процесса: многодневное голосование, дистанционное электронное голосование. Ваша избирательная комиссия подала заявку на проведение ДЭГ в этом избирательном цикле. Несколько лет назад проводилась тренировка — все регионы участвовали в этом — порядка 20 тысяч приняли участие, что является хорошим показателем. ЦИК очень взыскательно, строго и жестко подходит к заявкам региональных избиркомов, проверяет их возможности обеспечить все необходимые процессы.

Готовим аналитические доклады по разным темам — все они размещены на нашем портале. Наш телеграм-канал обновляется ежедневно. Комментарии идут и по ходу местных выборов и по федеральной повестке. Проводим подготовку и обучение экспертов — в формате мастер-класса идет обмен опытом. Мы, наверное, единственная сейчас организация, кто ведет мониторинг муниципальных выборов.

Любое поступающее сообщение у нас проверяется, чтобы понять реальный ход избирательной кампании. Конечно, мы думаем, как лучше объяснять, что такое ДЭГ? Но уже есть механизмы. Например, распределение ключей, которые делятся между членами комиссии и общественниками для получения итогового доступа. Но пока это настолько еще новая тема: нужно работать, чтобы объяснить принцип работы и контроля гражданам. Новосибирск — город вузовский, с большим научным потенциалом. Я думаю, что IT-специалисты тоже смогут подключиться и вместе с нами поработать над разъяснением сути ДЭГ и контроля.

— Много вы видите проблем в регионах?

— Проблемы, которые всех волнуют: применение административного ресурса, скупка голосов, привлечение бюджетников… Скажем, вот были в прошлом году выборы в Омской области. Там нас тоже взволновали сигналы из региона, что бюджетников выводят в первый день голосования и там какие-то значки. Была придумана какая-то система… Мы обратились в регион и проинформировали ЦИК. Потом были определенные сигналы в регионы и там прекратили попытки искусственно людей сгонять.

Мы открыты для любой информации, сразу с ней начинаем работать, проверять. Подключаем все необходимые ресурсы. Если есть конкретика — мы всегда с ней работаем. А если это «сарафанное радио», то мы такого, конечно, не приемлем.

К сожалению, сталкиваемся с нежеланием раскрывать информацию о реальных проблемах, о имеющих место попытках скрыть сведения, некорректных действиях по решению возникших проблем, длительность согласования. Все это не работает на пользу дела.

Вторая проблема — расхождения между заявленным числом наблюдателей и прибывшими на УИК в дни голосования. Регионы рапортуют, что подготовили столько-то наблюдателей, оперируют красивыми цифрами, а когда запрашиваем у избиркомов, сколько реально вышло, то может оказаться, что в два раза меньше. Есть пробелы и проколы в подготовке людей — бывает так, что участок остается без наблюдателей. А если еще и нет видеонаблюдения? Такое тоже случается… Поэтому чтобы иметь независимое мнение надо следить за ситуацией, надо готовить определенный резерв. Замена должна всегда быть, чтобы участки не оголялись.

Бывает, что некоторые регионы начинают использовать административный ресурс, рассылают за подписью чиновников какие-то там установки по явке или еще что-то. Все это, конечно, не здорово. Сразу падает тень, и хвост уже тянется за выборами, подрывается доверие.

— Что можно сказать о российском опыте трехдневного голосования?

— Есть данные соцопросов после выборов в Госдуму, после выборов по общероссийскому голосованию, выборов в регионах. Опрошенным избирателям это в большинстве нравится. Такая форма представляется целесообразной, во-первых, с точки зрения распределения времени, потому что можно спланировать работу, отдых, семейные дела. Во-вторых, это снижает нагрузку на избирательные участки. Сейчас вот в Москве наблюдается рост пандемии; у вас в регионе, слава Богу, нет, но это тоже, как говорится, такой защитный механизм.

Конечно, есть критика со стороны оппозиции, что могут подменить бюллетени, но есть и способ защиты. Это сейф-пакеты, которые используются для хранения бюллетеней. На этих пакетах могут расписываться не только члены комиссий, но и наблюдатели. Сейф-пакеты помещаются в сейф, на который должна быть направлена камера видеонаблюдения. Участки охраняются полицией. Случаев подмены сейф-пакетов не было. Были случаи неправильной опечатки, но чтобы подменили бюллетени — такое не встречалось.

— Вернемся к теме дистанционного электронного голосования, которое кое-кто считает попыткой обмануть избирателя.

— Бояться не надо. ДЭГ, скажем, уже применяется в Эстонии больше десяти лет, еще в ряде стран. Бояться, мне кажется, нужно почтового голосования: как показывает практика США, там тысячи бюллетеней в конвертах просто были либо утеряны, либо не обработаны и т. д. А ДЭГ, по данным соцопросов, пользуется популярностью, но надо более тщательно разрабатывать систему контроля за ним.

То, что делалось сейчас — распределение ключей на выходе бюллетеней, наблюдатели на ТИК, которые организуют это электронное голосование, фотографирование электронных сейф-пакетов, то есть попытка отслеживать транзакции — это есть, но еще, так сказать, не до конца. Но ведь поначалу мы боялись доверять электронным переводам, а сейчас видим, что все больше людей ими пользуются. Поэтому я думаю, что будет развиваться и система ДЭГ. Пока ей пользуется малая часть и говорить, что это такая глобальная система или что благодаря ей можно кардинально изменить ход выборов, народное волеизъявление, оснований нет.

— Использование видео: все согласны, что это важно, но процент пока невелик. Что можно сказать о развитии системы видеофиксации и наблюдения?

— Это бешеные деньги. Мне сказали, что по вашему региону что-то в районе 70 млн рублей Ростелеком запросил. Ведутся переговоры. Возможно, будут какие-то скидки. Конечно, сейчас тяжело в условиях СВО, в условиях санкций. Это серьезные деньги, но все равно это необходимо для повышения доверия, для выявления нарушений. Ежегодно благодаря видеонаблюдению выявляются какие-то отдельные случаи вбросов. Поэтому оно должно быть. Особенно на глобальных выборах.

— Что вы могли бы посоветовать тем, кто все равно не верит в выборы?

— Чтобы не говорить, что выборы все нечестные, что нас обманут, во-первых, надо прийти проголосовать, чтобы увидеть все своими глазами. Во-вторых, нужно готовить наблюдателей, максимально направлять их на участки. Не сидеть дома, а включаться в процесс! Если есть реальные проблемы, то о них нужно заявлять; если не слышат на местном уровне — есть федеральный уровень. У ЦИКа всегда очень принципиальная позиция. Они идут вплоть до отмены итогов выборов на участке. Некоторые судебные дела растягиваются на несколько лет, но они приводят к желаемым результатам именно в русле законности.

— Тема явки всплывает в любом разговоре о выборах неизбежно. Но не придаем ли мы ей гипертрофированное внимание?

— Все должно быть естественно. Я против каких-то там планов. Пока мне никто не говорил — я не слышал, чтобы какие-то планы были. Все должно быть максимально естественно. Если низкий процент, значит, надо задуматься, почему это происходит: неинтересные программы кандидатов, недостаточный уровень конкурентности. Но когда избиратели видят, что кандидаты активны, что между ними есть полемика, когда есть дебаты, когда они болеют душой за любимого кандидата, люди естественно приходят. А если болото, и там ни во что не верят, то и не придут.

— Логично, что активно должны себя вести на муниципальных выборах политические партии.

— Когда ведем мониторинг муниципальных выборов, замечаем, что очень неактивно участвуют политические партии. Буквально две — три. Остальные почему-то считают, что выборы на муниципальном уровне это что-то несерьезное. Но кто-то не обладает ресурсами, кто-то не имеет инфраструктуру в муниципалитетах. А потом удивляются, почему на муниципальном уровне не представлена та или иная политическая партия? Это вопрос к самим партиям.

Владимир Кузменкин