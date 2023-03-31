Гендиректор российско-китайского агрохолдинга арестован в Сибири

© investintomsk.ru. Подписание договора с «Китайско-российской компанией развития сельского хозяйства»
Гендиректор российско-китайского агрохолдинга арестован в Сибири
31 Мар 2023, 13:46

Генеральный директор российско-китайского АО «Агрохолдинг „Томский“» Владимир Тиссен арестован. Его связывали с влиятельным вице-губернатором Томской области Андреем Кнорром.

Кировский районный суд Томска отправил гендиректора «Агрохолдинга „Томский“» Владимира Тиссена под домашний арест до 23 мая, передает «Интерфакс».

Тиссена подозревают в преднамеренном банкротстве (пункт «а» ч. 2 ст. 196 УК). Фабула обвинения не уточняется, но в 2020 году, как писала Тайга. инфо, было признано банкротом ООО «Агрокапитал» — соучредитель «Агрохолдинга „Томский“».

Второй совладелец «Агрохолдинга „Томский“» — это «Китайско-российская компания развития сельского хозяйства», зарегистрированная в КНР. Выручка «Агрохолдинга» в 2021 году была нулевая, чистый убыток — 3,8 млн рублей.

Еще в 2015 году администрация Томской области под руководством единоросса Сергея Жвачкина сообщала о подписании меморандума с «Китайско-российская компания развития сельского хозяйства», по которому в регионе должны были построить два тепличных комплекса, животноводческие фермы, завод по производству сухого молока и комбикормовые предприятия. Заявлялось, что инвестиции до 2030 года составят не менее 50 млрд рублей.

Позже Минсельхоз РФ рассказал о планах возместить «Китайско-российской компании по развитию сельского хозяйства» капзатраты на строительство до 10 молочных ферм на 100 тыс. голов крупного рогатого скота. Об этом заявила пресс-служба обл администрации со ссылкой на встречу губернатора с первым замминистра сельского хозяйства Р Ф Евгением Громыко.

Со стороны властей Томской области меморандум подписывал вице-губернатор Андрей Кнорр. Это бывший депутат заксобрания Алтайского края и экс-депутат Госдумы. Его «давним знакомым» называли того самого Владимира Тиссена, который и возглавил российско-китайский «Агрохолдинг „Томский“».

Агрохолдинг выступает совладельцем трех ферм и агрокомплекса «Первомайский» (в одной ферме и «Первомайском» партнером выступает Владимир Тиссен). Они, как писал «Банкфакс», получали льготные кредиты и прямые субсидии из бюджета (общий объем государственных средств оценивался в 100 млн рублей).

Более того, сын Тиссена Сергей работает заместителем гендиректора еще одного российско-китайского проекта в Томской области — АО «РусКитИнвест». Корпорацию создали для управления Асиновским лесопромышленным комплексом. Ее создали китайское госучреждение «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ» и ООО «Хенда-Сибирь», которая сейчас принадлежит китайскому же Avic Forestry.


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