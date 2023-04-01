Независимый новосибирский депутат Бойко прокомментировал признание «иноагентом»: «Достойная компания»

© Тайга.инфо/Кирилл Каниню. Сергей Бойко
Независимый новосибирский депутат Бойко прокомментировал признание «иноагентом»: «Достойная компания»
01 Апр 2023, 02:42

Минюст РФ решил объявить «иностранным агентом» независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко. Тот отметил, что федеральные чиновники считают призывы к борьбе с действующей властью «иноагентством».

Минюст РФ объявил «иностранными агентами» независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко и лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского. В сообщении ведомства нет ни слова о каком-либо возможном «иностранном финансировании».

Покровский якобы «открыто выступал в поддержку недружественной страны -Украины» и «негативно высказывался в отношении граждан РФ», а Бойко якобы «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью РФ».

«Что сказать, достойная компания, не стыдно присоединиться. Думал ли я когда-нибудь, что окажусь в одном шорт-листе с Макаревичем*, Галкиным* и Земфирой*? — прокомментировал Бойко в своем телеграм-канале. — Обычно минюст иноагентам всякую фигню пишет, а меня прямо уважили, четко отразили политическую позицию. Я и правда всегда говорил, что избранный депутат должен действовать в интересах избирателей, а не кремлевской шоблы приватизировавшей „Отечество“».

Сам Сергей Бойко уже два месяца находится в федеральном розыске, поэтому, по его словам, «в бытовом плане ничего не изменится».

Напомним, что Бойко уехал из России еще в 2021 году на фоне политических репрессий против сторонников Алексея Навального и возбуждения уголовных дел в отношении бывших руководителей региональных штабов политика (после того, как Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» и «Фонд борьбы с коррупцией» «экстремистскими» и запретил их деятельность в России. Организации были ликвидированы в 2021 году. ФБК также ранее объявлен «иностранным агентом»).

«Плашку уже придумал. Такую: НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН АВТОРОМ, ЧЬИ ПРИЗЫВЫ К БОРЬБЕ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНЫ И ЗАВЕРЕНЫ МИНЮСТОМ РФ», — добавил Сергей Бойко.

Новосибирцы избрали Сергея Бойко в горсовет в 2020 году по округу №49 в Центральном районе. По негласному соглашению «Единой России» и КПРФ округ должен был выиграть вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов (КПРФ), избиравшийся от территории прежде, но независимый политик Бойко обошел ресурсного коммуниста.

Кроме того, в реестр добавили главу Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова, просветительский проект «Теплица социальных технологий», помогающий сотрудникам НКО и активистам, а также общественные объединения «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» и «Настоящая Россия».

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».


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Независимый новосибирский депутат Бойко прокомментировал признание «иноагентом»: «Достойная компания»
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