Детский омбудсмен Тувы подала в отставку после изнасилования ребенка в школе. Правозащитники говорят, что дело пытались замять

© vk.com/o_shynaa_school. Школа в О-Шынаа

Уполномоченная по правам детей в Туве Сайзана Товуу ушла в отставку. Решение принято на фоне громкого дела о сексуальном насилии над 10-летним ребенком, за которым, по словам правозащитников, могут стоять родственники влиятельных людей. Власти и силовики очень странно вели себя до того, как историю предали огласке.

Глава Тувы Владислав Ховалыг принял отставку детского омбудсмена Сайзаны Товуу, сообщили в региональном правительстве. При этом женщина получила должность только в апреле 2022 года.

До назначения Товуу работала директором Института развития национальной школы — это госструктура министерства образования Тувы.

Отставка произошла на фоне громкого уголовного дела о групповом сексуальном насилии над 10-летним ребенком в Тес-Хемском районе республики (пункт «б» ч. 4 ст. 132 УК). Подростки издевались над ребенком продолжительное время. Следственный комитет не сообщал их возраст, но двоим 17 лет, одному — 15 лет, рассказала правозащитница Ева Меркачёва.

В школе села О-Шынаа также находится секция по борьбе, ранее сообщалось, что пострадавший и подозреваемые ходили на нее. Подростки могли насиловать мальчика в школьном туалете. Они издевались над ним 10 дней.

«Родители старшеклассников-насильников — вроде как приличные люди. Одна мама врач, другая педагог [в той же школе, где проходили издевательства], третья повар [там же]. У одной родственники высокопоставленные. Кто-то из них за деньги попросил местную жительницу дать ложные показания, мол, мальчика дома насиловали, — рассказала Меркачёва. — Она дала. А потом пришла и раскаялась. Спасибо ей за то, что призналась. И те, кто требуют наказать ее за первоначальное лжествидельствование, не правы, по моему глубокому убеждению. Самое важное — раскаяние. Помните „повинную голову меч не сечет“. Потрясло отношение властей, которые странно пострадавшего мальчика лечили/не лечили, а дело странно расследовали».

«Ребенок страдал так, что и представить невозможно, — рассказала тетя мальчика „МК“. — Он у мамы спросил, больно ли умирать. Мама не сразу поняла, в чем дело, у нее полно забот с маленькими детьми. А когда разобралась, схватила его и помчалась в следственный отдел. Но там, вместо того чтобы им помочь и направить мальчика в больницу, его еще и стали допрашивать с пристрастием. Допрос длился девять часов! Психолога при этом не было. Мальчик все время плакал. Потом его, измученного, отправили за сотню километров на экспертизу».

Первые экспертизы, по мнению родственников, проходили так, чтобы «слить» дело. Но в итоге им удалось добиться возбуждения производства в конце января. Подозреваемых, впрочем, отправили под домашний арест, обвинения были предъявлены в середине февраля, а пострадавшего ребенка «лечат» клизмами с физраствором.

По данным сервиса «Контур.Фокус», О-Шынаанскую муниципальную школу с февраля 2023 года возглавляет Аянмаа Эренчин. На момент издевательств ей руководила Уяна Шомбул. Список преподавателей учреждения опубликован на его сайте, где директором по-прежнему числится Шомбул.

После того, как о преступлении начали писать федеральные СМИ, глава республики Ховалыг встретился с начальником СК РФ по Туве Константином Столбиным. «Договорились, что социальный блок правительства организует масштабное анкетирование школьников на предмет физического и полового насилия», — отметил Ховалыг.

Добавим, что, судя по соцсетям, в школу О-Шынаа еще в середине марта приезжал спикер Верховного Хурала Тувы Даваа Кан-оол. Но ни одного слова о преступлении он так и не написал по итогам поездки. В группе школы во «ВКонтакте» также нет сообщений об инциденте, зато там регулярно публикуются отчеты о «разговорах о важном» и поднятии флагов.