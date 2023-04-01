Автобус с людьми перевернулся на трассе под Новосибирском

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Пассажирский автобус столкнулся с внедорожником в Новосибирской области. Сообщается об одном погибшем, а также о пострадавшем ребенке.

Автобус, перевозивший людей, столкнулся с Niva Chevrolet на Ордынском шоссе. Внедорожник сильно поврежден, автобус упал в кювет, сообщил паблик «Инцидент.Новосибирск» во «ВКонтакте».

По предварительным данным очевидцев, погиб водитель внедорожника. В тяжелом состоянии госпитализирован ребенок.

Пассажиры автобуса получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

В ГУ МВД пообещали прокомментировать инцидент позже.

UPD (13:50) Один человек погиб, восемь пострадали, сообщили в минздраве Новосибирской области.

Среди пострадавших двое детей. Госпитализированы двое взрослых и ребенок, которые получили травмы средней степени тяжести.

По данным властей, пассажирский автобус Higer ехал по маршруту №587 «Новосибирск — Чистоозёрное». В салоне находились 47 человек.

«По предварительной информации, водитель автобуса 1981 года рождения в зоне разрешенного обгона выехал на встречную полосу, в результате чего автобус столкнулся с автомобилем Шевроле Нива, ехавшим во встречном направлении. Автобус съехал в правый кювет и перевернулся на бок. Мужчина 1983 года рождения, управлявший Нивой, погиб. Среди пострадавших — 12-летний ребенок, находившийся в салоне Нивы. У него предварительно диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга».

UPD (14:01) Прокуратура начала проверку по факту инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.

