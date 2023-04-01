Житель Алтая получил 8 лет за убийство многодетной жены гвоздодером и ножом. Тело выкинул в туалет

© СК РФ по Республике Алтай
Житель Алтая получил 8 лет за убийство многодетной жены гвоздодером и ножом. Тело выкинул в туалет
01 Апр 2023, 10:17

Житель Республики Алтай признан виновным в жестоком убийстве жены. Он пытался скрыть тело в уличном туалете.

Чойский райсуд Алтая признал 43-летнего жителя села Каракокша виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В июне 2022 года он из-за ревности набросился на жену, которая поздно вернулся домой, нанес ей не мене восьми ударов гвоздодером в голову и два — ножом в спину, рассказали в СК РФ по республике.

«35-летная женщина скончалась на месте. <…> Мужчина вынес тело погибшей из дома и сбросил в выгребную яму уличного туалета, находящегося на территории домовладения, помыл в доме полы, а также орудия совершения преступления», — рассказали в ведомстве.

Близкий знакомый женщины сообщил полиции, что она несколько дней не отвечала на телефонные звонки. После этого силовики начали расследование и заподозрили ее мужа.

Районный суд приговорил мужчину к 8 годам и 9 месяцам колонии. Верховный суд Республики Алтай оставил решение в силе.

У семьи было четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет. Сейчас их передали близким родственникам под временную опеку.

Как следует из картотек Чойского и Верховного судов республики, осужденным мог быть Виктор Жидков.


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