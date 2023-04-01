Забайкальский мобилизованный получил колонию-поселение за избиение табуретом другого мобилизованного во время пьянки в казарме

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В Забайкалье мобилизованный признан виновным в избиении другого призванного Кремлем военнослужащего. Он получил год колонии-поселения и мог не поехать на «спецоперацию».

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело мобилизованного рядового Ивана Каратаева. Его обвиняли в нарушении правил уставных отношений, повлекшем причинение вреда здоровью средней тяжести (пункт «д» ч. 2 ст. 335 УК).

Вечером 28 ноября 2022 года Каратаев вместе с другими мобилизованным, призванными по указу президента РФ Владимира Путина, отдыхал в казарме одной из воинских частей. Они распивали спиртное, говорится в опубликованном решении суда, на которое обратила внимание Тайга.инфо.

«В присутствии других военнослужащих, [обвиняемый] обхватил его [пострадавшего] руками, сразу после чего нанес ему не менее чем по одному удару правым кулаком и прикроватным табуретом в область лица слева, соответственно, от чего потерпевший упал на пол. Далее, Каратаев правой ногой вновь ударил его в лицо», — решил суд.

Пострадавший потерял сознание и очнулся уже на носилках, лицо было в крови. Он получил «длительное расстройство здоровья, продолжительностью свыше трех недель». Повреждения оценили как средний вред здоровью.

Каратаев признал вину только частично. Он заявил суду, что не помнит, почему набросился на мобилизованного. Мобилизованный уверял, что сначала бил того только кулаком, а потом пострадавший якобы сам замахнулся на него табуретом, но Каратаев смог выхватить табурет и только тогда ударил им.

Обвиняемый заплатил потерпевшему 110 тыс. рублей за причиненный ущерб.



Из решения суда следует, что командование отрицательно характеризовало Каратаева, но в быту до мобилизации он вел себя «достойно», а на службу он пришел «по собственной инициативе». У него также есть двое детей с инвалидностью.

Суд приговорил мужчину к году колонии-поселения и постановил ему самостоятельно добраться до места отбывания наказания. Речь идет о реальном сроке, таким образом Каратаев мог не отправиться в зону «спецоперации».