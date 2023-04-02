Построенная по инновационному проекту школа введена в эксплуатацию в Новосибирске

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Компания «Брусника» получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы, построенной в новосибирском микрорайоне «Европейский берег». Она возводилась застройщиком не по типовому проекту — альтернативный вариант строители разработали совместно с голландскими бюро и центром «Умная школа».

Четырехэтажное здание имеет скругленные углы и расположенные там лестницы. Через витражи будет видно движение учеников, обещает застройщик.



Внутри — прозрачные перегородки и возможность трансформации помещений под различные задачи. Вместо актового зала для проведения мероприятий создан атриум со стеклянным куполом.

По данным областного минстроя, в здании предусмотрен отдельный блок для начальной школы, специальные кабинеты-лаборатории, IT-полигон, фаблаб — мастерская с 3D-принтерами, кинозал, студия звукозаписи, студия дизайна, учительский open space, столовая на 413 мест, хореографический класс, спортивные залы, библиотека, аудитории для индивидуальных занятий.

Школа рассчитана на 825 учеников. Учреждение еще ждет лицензирование и только потом открытие.



фото:minstroy.nso.ru, t.me/brusnikacompany