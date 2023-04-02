Утечка опасного груза произошла на станции в Новосибирске

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Утечка соляной кислоты обнаружена на станции Инская в Новосибирске. Специальные службы приступили к ликвидации разлива, ведется проверка.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 2 апреля рано утром на станции Инская выявлена утечка опасного груза из емкости, погруженной в железнодорожный контейнер.

«При проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги, выявлена течь соляной кислоты», — рассказали в ведомстве.

Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива. Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего вопросы перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.