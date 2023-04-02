Более 20 рейсов задержаны из-за плохой погоды в Норильске. Максимальный срок ожидания — до 2 суток

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Более 20 рейсов задержаны из-за плохой погоды в Норильске. Максимальный срок ожидания — до 2 суток
02 Апр 2023, 07:43

22 рейса задержаны на прибытие и вылет в аэропорту Норильска из-за плохой погоды. Среди направлений — Москва, Новосибирск, Красноярск, Санкт-Петербург и другие. Максимальная продолжительность ожидания — около двух суток.

«В международном аэропорту Норильск имени Николая Урванцева в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение 22 рейсов авиакомпаний „Сибирь“ и „Нордстар“ из городов Москва, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Абакан, Пермь, Санкт-Петербург и в обратном направлении в города Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москва, Пермь, Красноярск с максимальной продолжительностью около 2 суток», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Норильским, Красноярским, Новосибирским и Абаканским транспортными прокурорами организованы надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.

В Норильске 31 марта было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, оно сохраняется и 2 апреля, следует из данных на сайте города. 


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