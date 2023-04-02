Мужчина погиб, упав в шахту лифта в иркутском ТРЦ

© СК по Иркутской области
Мужчина погиб, упав в шахту лифта в иркутском ТРЦ
02 Апр 2023, 08:37

Рабочий упал в шахту лифта на территории ТРК «Карамель» в Иркутске. В результате 45-летний мужчина скончался. Выяснением причин происшествия занялся Следственный комитет.

Доследственная проверка начата в Иркутске после смертельного падения мужчины в шахту лифта в ТРК «Карамель», сообщает СК по региону.

По данным следствия, 45-летний мужчина упал в шахту лифта при его монтаже 30 марта. Через непродолжительное время он скончался в реанимации ГКБ-3.

Следователи СК выясняют обстоятельства произошедшего: «Будет изучена документация по правилам безопасности при ведении работ, проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято правовое решение».


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