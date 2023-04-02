Тело ребенка обнаружено на улице в Новокузнецке

Тело 12-летнего мальчика обнаружено на улице в Новокузнецке. СК возбудил дело, при этом в сообщении ведомства отмечается, что признаков насильственной смерти нет.

Тело ребенка 12 лет «без признаков насильственной смерти» обнаружено 31 марта в Куйбышевском районе Новокузнецка.



По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетнего, сообщили в СК.

Расследование взяла на свой контроль прокуратура. «Кроме того, прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части осуществления в отношении ребенка и семьи, в которой он проживал, профилактической работы», — говорится в сообщении ведомства.