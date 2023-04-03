«От Росздравнадзора до контрразведки»: новосибирский губернатор выступил против незаконного преследования бизнеса со стороны силовиков

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Силовики в Новосибирской области могут действовать незаконно по отношению к бизнесу, признал губернатор Андрей Травников («Единая Россия»). Он рассказал, что был вынужден обратиться к сибирскому полпреду Кремля Анатолию Серышеву.

«В истории области были ситуации, когда предприниматели сидели в СИЗО (некоторые и сейчас сидят) по уголовным делам, что были инициированы в результате бизнес-конфликтов, — заявил Травников на конференции „ЗаБизнес: рейтинг регионов. Новосибирская область“ (цитата по „Инфопро54“). — <…> Мы живем в мире информационных технологий. Иногда один резонансный случай перечеркивает усилия многих лет. К сожалению, в Новосибирской области, такие резонансные случаи были. Я напомню уголовное дело в отношении компании „Тион“, которое, считаю, является позорной историей в Новосибирской области. Есть у нас еще одна компания, не буду ее называть, которая в течение 4 лет переживает огромное давление. С учетом того, что производимая ей продукция достаточно широкая, мне кажется, что она пережила все возможные проверки — от Росздравнадзора до контрразведки, уголовные дела».

«В один момент я уже был вынужден обратиться к полпреду: что происходит — или они враги государства, и правоохранители просто плохо работают, так как при таком количестве претензий они давно уже должны сидеть в колонии, или к ним какое-то предвзятое отношение», — добавил чиновник.



Кроме того, Травников возмущен тем, что на обычную доследственную проверку силовики могут приводить «маски-шоу»: «Приведу дословный разговор с одним из руководителей. К нему пришли на обычную процедуру по доследственной проверке, взяли с собой двух здоровых мужиков-спецназовцев в масках, в жилетах-разгрузках. Все это попало в соцсети, в СМИ, вызвало резонанс. Я задал вопрос: „Зачем нужно было устраивать маски-шоу?“ На что последовал ответ: „Ну кому-то же нужно папки с документами переносить“. А что, других людей нельзя было найти?»

Губернатор попросил «коллег в погонах и мундирах» «беречь предпринимательский климат и не допускать возбуждения уголовных дел, резонансных случаев без конкретной перспективы». По его словам, если человека «поймали за руки» и привлекли к ответственности, то «общественная оценка однозначна: получил по заслугам», но когда его «мурыжат несколько лет, у общества возникают сомнения в объективности представителей власти».

