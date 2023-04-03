Жительница Красноярского края получила год колонии-поселения за поджог храма

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Жительница Красноярского края получила год колонии-поселения за поджог храма
03 Апр 2023, 07:17

Жительница Красноярского края признана виновной в поджоге храма. Она решила сжечь келью местного священника.

Иланский районный суд рассмотрел уголовное дело в о поджоге храма Святого Александра Невского в поселке Хайрюзовка. Здание горело в октябре 2022 год.

Обвинения были предъявлены местной жительнице. Суд решил, что она «умышленно подожгла помещение кельи» и убежала. «Произошло возгорание и полное уничтожение огнем кельи с колокольней с пятью колоколами, — рассказали в пресс-службе суда. — <…> Священнослужитель, проживающий в келье, заблаговременно заметил возгорание и не пострадал от огня, однако распространение возгорания не удалось предотвратить из-за отсутствия стационарного водоснабжения и сухих деревянных конструкций строений».

В полиции уточнили, что женщина родилась в 1986 году. По версии следствия, она пила алкоголь по время застолья со знакомой, а затем решила «выяснить отношения со священнослужителем, к которому испытывала личную неприязнь».

Ущерб приходу церкви оценили в 517,59 тыс. рублей.

По данным электронной картотеки, обвиняемую зовут Мария Уварова. Ее судили по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Суд приговорил женщину к году колонии-поселения и удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба.

Отметим, что в феврале 2023 году в том же поселке Хайрюзовка полностью сгорел детский сад. Местные жители говорили, что воды для тушения в деревне не было.


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