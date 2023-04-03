Красноярца обвинили в серии краж спиртного при помощи его девятилетней падчерицы

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Жителя Красноярска подозревают в серии краж алкогольных напитков. Для преступлений он мог использовать свою падчерицу и ее рюкзак.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Красноярска, родившегося в 1990 году. Он пытался похитить спиртное на 2,5 тыс. рублей в одном из магазинов Свердловского района города, сообщили в региональном управлении ведомства.

Мужчина складывал алкоголь в рюкзак своей падчерицы, родившейся в 2014-м. Записи камер показали, что таким же способом он выносил спиртное неделей ранее.

Нацгвардейцы увезли ребенка и мужчину в полицию.