«ИрАэро» запускает рейсы из Иркутска и Красноярска в Китай

© iraero.ru
«ИрАэро» запускает рейсы из Иркутска и Красноярска в Китай
03 Апр 2023, 09:26

Авиакомпания «ИрАэро» в апреле начинает летать в Маньчжурию (Китай) из Иркутска и Красноярска. Стоимость полета на первый рейс из Иркутска начинается от 30,3 тыс. рублей, из Красноярска — от 38,4 тыс. рублей.

С 12 апреля «ИрАэро» приступает к выполнению прямых рейсов по маршруту Иркутск — Маньчжурия (Китай) — Иркутск и Красноярск — Маньчжурия (Китай) — Красноярск на самолетах «Суперджет-100», сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю по средам. Обратный рейс в Красноярск в тот же день, в Иркутск — на следующие сутки.

Из Иркутска время полета 1,5 часа, стоимость билета на 12 апреля начинается от 30,3 тыс. рублей. 

Из Красноярска путь займет 2 ч.45 мин, стоимость перелета 12 апреля начинается от 38,4 тыс. рублей.

«Как и анонсировали ранее, мы продолжаем расширять географию полётов в Китай, — прокомментировал открытие рейсов генеральный директор „ИрАэро“ Юрий Лапин. — На этот раз полетим в Маньчжурию сразу из двух российских городов. Эти маршруты „простаивали“ три года из-за пандемии. К настоящему моменту мы также получили допуски на полёты в Харбин и Санью из Благовещенска и Владивостока. О дате открытия этих рейсов сообщим позднее, но отмечу, что работа в этом направлении ведется активно».

С 16 января 2023 авиакомпания приступила к выполнению прямых рейсов по маршруту Иркутск — Харбин (Китай) — Иркутск.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Сотни коров погибли в Новосибирской области от голода. Фото Сотни коров погибли в Новосибирской области от голода. Фото
Последние материалы
03 Апр, 11:45
Электричка врезалась в легковую машину в Алтайском крае
03 Апр, 10:58
Бурятские полицейские получили до 18 лет за убийства девушек в Клюквенной пади
03 Апр, 10:32
Землетрясение силой 6,4 балла произошло на Байкале
03 Апр, 09:26
«ИрАэро» запускает рейсы из Иркутска и Красноярска в Китай
03 Апр, 08:10
Красноярца обвинили в серии краж спиртного при помощи его девятилетней падчерицы
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования