Землетрясение силой 6,4 балла произошло на Байкале

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Землетрясение силой 6,4 балла произошло на Байкале
03 Апр 2023, 10:32

Землетрясение интенсивностью 6,4 балла произошло в Иркутской области. Эпицентр располагался по середине озера Байкал, в Иркутске ощущались толчки до 4 баллов.

Как сообщает МЧС по Иркутской области, землетрясение зафиксировано в 15:04 по местному времени.

«Класс 12,3, эпицентр примерно в середине озера Байкал, около 20 км к югу от села Еланцы. В эпицентре 6,4 балла. Магнитуда 4,7», — говорится в сообщении.

В Иркутске ощущалось 3−4 балла. В Кырене было до 4−5 баллов, следует из данных Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

Разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, добавили в МЧС.


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