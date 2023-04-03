Электричка врезалась в легковую машину в Алтайском крае

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Поезд врезался в машину в Алтайском крае. Прокуратура начала проверку.

«На регулируемом железнодорожном переезде, расположенном в поселке Топчиха Топчихинского района, произошло столкновение пригородного поезда сообщением Рубцовск-Барнаул с легковым автомобилем марки „Нива 21213“», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 3 апреля.



По предварительным данным, причиной происшествие стали действия водителя машины.

Поезда не были задержаны, уточнили в ведомстве.